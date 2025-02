POL-NE: Versuchter Raub - Polizei sucht Zeugen

Kaarst / Neuss (ots) - In der Zeit von Mittwoch (19.02.), circa 12:00 Uhr, auf Samstag (22.02.), etwa 10:00 Uhr, versuchten Unbekannte eine Hauseingangstür am Sauerbruchweg in Kaarst aufzuhebeln. Die Tatverdächtigen gelangten nicht in das Reihenhaus. Am Samstag, zwischen 18:00 Uhr und 22:30 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus an der Körnerstraße in Neuss zu gelangen. Der Versuch die Hauseingangstür ...

