Polizeipräsidium Südhessen

POL-HP: Viernheim: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots)

Am Freitag (07.02.) zwischen 18:30 und 23:30 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen schwarzen BMW X3, der in der Rathausstraße am Fahrbahnrand abgestellt war. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2500,- Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206/9440-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell