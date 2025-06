Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Unfall mit zwei schwer verletzten Kindern - Unfallhergang noch nicht geklärt

Recklinghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer fuhr am Mittwochnachmittag (ca. 14:45 Uhr) auf der Herbertstraße gegen ein geparktes Auto. Hierdurch wurden zwei weitere Fahrzeuge aufeinander geschoben. Das Auto kam anschließend an einer Hauswand zum Stillstand. In dem Auto saßen zwei Kinder im Alter von drei und vier Jahren aus Gladbeck. Sie wurden bei dem Unfall schwer verletzt.

Ein Fahrer konnte vor Ort bislang nicht ermittelt werden. Zeugen bemerkten aber einen Mann, der nach dem Unfall flüchtete. Die Mutter der Kinder erschien zwischenzeitlich vor Ort und gab an, dass eines der Kinder sich ans Steuer gesetzt habe und gefahren sei.

Trotz Zeugen konnte der Unfallhergang noch nicht einwandfrei geklärt werden, die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Hauswand wurde bei dem Unfall nur leicht beschädigt.

Der gesamte Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Polizei unter der 0800 2361 111.

