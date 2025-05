Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemeldung der Polizeiinspektion Leer/Emden für Sonntag, den 25.05.2025

PI Leer/Emden (ots)

++ Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte ++ Fahren ohne Fahrerlaubnis/Vollstreckung Haftbefehl ++ Fahren unter Drogeneinfluss ++ Sachbeschädigung an Pkw

Moormerland - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung Am 24.05.2025 gegen 01:00 Uhr kam es in der Norderstraße zunächst zu einem polizeilichen Einsatz aufgrund von Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf wurde einem 32-jährigen Moormerländer ein Platzverweis ausgesprochen, welchem die Person nicht nachkam. Weiter leistete die Person Widerstand gegen die polizeilichen Maßnahmen und beleidigte/bedrohte die eingesetzten Beamten. Schließlich wurde der Beschuldigte in Gewahrsam genommen.

Moormerland - Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung, Bedrohung Am 24.05.2025 gegen 21:45 Uhr kam es in der Dr.-Warsing-Straße zunächst zu einem Körperverletzungsdelikt, bei welchem ein 27-jähriger Moormerländer einer anderen Person mehrfach ins Gesicht schlug. Im Rahmen der polizeilichen Sachverhaltsaufnahme leistete der Beschuldigte Widerstand gegen die Polizeibeamten und bedrohte/beleidigte diese. Der Beschuldigte wurde in Gewahrsam genommen.

Emden - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Vollstreckung Haftbefehl Am 24.05.2025 gegen 04:25 Uhr befuhr ein 47-jähriger Emder mit seinem Pkw Audi die Straße Petkumer Münte und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Eine weiterführende Überprüfung ergab zudem, dass ein offener Haftbefehl bestand. Der Beschuldigte wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Emden - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag wurde gegen 05:20 Uhr in der Neutorstraße ein Pkw Hyundai kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde bei der 37-jährigen Fahrzeugführerin festgestellt, dass sie unter Drogeneinfluss steht. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

Emden - Sachbeschädigung an Pkw / Zeugen gesucht Im Zeitraum vom 20.05. bis zum 24.05.25 wurde ein Pkw in der Friedrich-Ebert-Straße durch unbekannte Täterschaft auf unbekannte Art und Weise beschädigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

