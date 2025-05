POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 22.05.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Versuchter Einbruch in Bäckerei++Diebstahl einer Kasse++Sachbeschädigungen++

Uplengen - Versuchter Einbruch in eine Bäckerei

Im Zeitraum zwischen dem 20.05.2025, ca. 19 Uhr und dem 21.05.2025, ca. 05:15 Uhr, versuchte bislang unbekannte Täterschaft, sich Zugang zur Bäckerei in der Ostertorstraße zu verschaffen. Der/ die Täter konnten das Objekt jedoch nicht betreten. Zeugen, die Hinweise hierzu geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Leer - Diebstahl einer Kasse

Am gestrigen frühen Nachmittag, gegen 14:30 Uhr, betraten zwei unbekannte Täterinnen eine Autowerkstatt in der Deichstraße. Eine Täterin lenkte einen Mitarbeiter ab, indem sie ihn in ein Gespräch verwickelte und die andere Täterin entwendete in dieser Zeit die Kasse aus dem Geschäftsraum. Sie verließen die Werkstatt anschließend unerkannt und entfernten sich mit einem dunkelgrauen Pkw, vermutlich mit dem Städtekennzeichen "WI" für Wiesbaden. Die Täterinnen werden wie folgt beschrieben:

Täterin 1:

- weiblich - dickliche Statur - ca. 150 cm groß - brauner Hautton - lange, braune Haare - roséfarbenes Kleid - stark geschminkt

Täterin 2:

- weiblich - sehr dick - ca. 170 cm groß - brauner Hautton - braune Haare zum Dutt - helles T-Shirt und schwarzer Rock, weiße Sneaker - lange, künstliche Fingernägel - tätowierter Handrücken

Zeugen, die Hinweise zu den beiden beschriebenen Täterinnen und/ oder zum Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Bunde - Sachbeschädigung durch Feuer an einer Skateranlage

Im Zeitraum zwischen dem 14.05.2025, ca. 18 Uhr und dem 15.05.2025, ca. 18 Uhr, beschädigte bislang unbekannte Täterschaft die Skaterrampe der Skateranlage in der Straße "Am Mölenland" in Bunde durch Feuer. Es entstand ein Schaden von ca. 1.500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Sachbeschädigung an einer Bushaltestelle

Im Zeitraum zwischen dem 20.05.2025, ca. 18 Uhr und dem 21.05.2025, ca. 8 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft ein Glaselement der Bushaltestelle an der Ostertorstraße mit einem unbekannten Gegenstand. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Uplengen - Sachbeschädigung an der OBS- Außenstelle

Im Zeitraum zwischen dem 20.05.2025, ca. 16:30 Uhr und dem 21.05.2025, ca. 8 Uhr gelangte bislang unbekannte Täterschaft auf den Schulhof der OBS- Außenstelle in der Straße "Alter Postweg". Es wurde dort ein Sonnensegel zerschnitten und eine Wand mit schwarzer Farbe beschmiert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

