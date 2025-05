Feuerwehr Essen

FW-E: Nächtlicher Wohnungsbrand - keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Essen-Karnap, Karnaper Straße, 09.05.2025, 23:25 Uhr (ots)

In der vergangenen Nacht, am 9. Mai 2025, wurde die Feuerwehr Essen um 23:25 Uhr zu einem Wohnungsbrand nach Essen-Karnap auf die Karnaper Straße alarmiert, weil Passanten von außen eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude feststellten und sofort den Notruf 112 wählten. Die Leitstelle der Feuerwehr Essen alarmierte umgehend Kräfte der Feuerwachen Altenessen, Stadthafen und Mitte zu der gemeldeten Adresse. Die Passanten nutzten die Zeit, bis die Feuerwehr eintraf, und alarmierten die anderen Anwohner des Gebäudes. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohnerinnen und Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen.

Das ersteintreffende Löschfahrzeug stellte bei der Ankunft direkt Flammen und eine Rauchentwicklung aus der Wohnung fest. Die Einsatzkräfte leiteten von außen einen Löschangriff ein und Trupps unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung in das Gebäude vor. Der Brandherd, ein brennendes Zimmer, konnte schnell ausfindig gemacht und das Feuer mit einem handgeführten Strahlrohr abgelöscht werden. Anschließend wurde das Gebäude entraucht und alle Wohnungen mit Messgeräten auf vorhandene Atemgifte kontrolliert. Mit Ausnahme der Brandwohnung sind alle Wohnungen weiterhin bewohnbar, so dass die Mieter in diese zurückkehren konnten. Die Mieter der Brandwohnung kamen privat bei Bekannten unter.

Verletzt wurde bei dem Brandereignis glücklicherweise niemand.

Für die zweistündige Einsatzdauer war die Karnaper Straße voll gesperrt. Auch die Ruhrbahn konnte in diesem Bereich nicht fahren.

Nach Abschluss der Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr wurde die Einsatzstelle zur weiteren Brandursachenermittlung an die Polizei übergeben.

Original-Content von: Feuerwehr Essen, übermittelt durch news aktuell