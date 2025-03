POL-COE: Rosendahl-Holtwick, L571, Napoleonsweg/Vier Verletzte bei Verkehrsunfall

Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Mittwoch (26.03.) auf Donnerstag (27.03.), in die Büroräume der Kfz-Zulassungsstelle in Lüdinghausen einzubrechen. Zwischen 16.00 Uhr und 07.00 Uhr schlugen sie mit einem Stein ein Fenster neben dem Haupteingang ein und gelangten so in das Gebäude. Dort versuchten sie, eine Tür aufzuhebeln, scheiterten ...

