Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Die Polizei warnt vor Betrügern! Schützen Sie sich, indem Sie sich über ihre Maschen informieren!

Neuss-Dormagen-Rommerskirchen (ots)

Am Donnerstag (18.07.), gegen 14 Uhr, erhielt eine 65- jährige Neusserin einen Anruf eines angeblichen Bankmitarbeiters. Aufgrund von vermeintlichen Fehlbuchungen auf ihrem Konto, erfragte er den PIN ihrer EC- Karte. Während das Telefonat fortgeführt wurde, erschien ein weiterer Mann an der Wohnanschrift der Neusserin auf der Kanalstraße. Er war nach ersten Erkenntnissen circa 30 Jahre alt, trug einen dunkelblauen Anzug und hatte kurze schwarze Haare. Der Unbekannte nahm die EC- Karte, unter dem Vorwand sie kontrollieren zu müssen, an sich und verschwand kurz darauf mit der Karte. Die Frau bemerkte anschließend Abbuchungen von ihrem Konto und informierte die Polizei.

Eine 84- jährige Dormagenerin erhielt gegen 17 Uhr ebenfalls einen Anruf auf ihr Haustelefon. Eine Dame, die sich als Oberstaatsanwältin ausgab, forderte eine Kaution gegen die Freilassung ihres Sohnes. Dieser hatte angeblich einen Verkehrsunfall verursacht und säße nun im Polizeigewahrsam. Wenig später erschien ein etwa 40 bis 50 Jahre alter und 170 bis 180 Zentimeter großer Mann an der Wohnanschrift der Dormagenerin auf der Hackhauser Straße. Er trug eine bayrische Tracht und dunkles Haar. Die 84- Jährige übergab ihm Bargeld und Schmuck und der Unbekannte entfernte sich umgehend.

Als angebliche Mitarbeiter vom Wasserwerk stellten sich drei Männer auf der Zollstraße in Rommerskirchen vor. Sie klingelten gegen 13:15 Uhr bei einer 90- jährigen Frau und täuschten vor, die Wasserleitungen kontrollieren zu müssen. Zwei Tatverdächtige begaben sich mit der Seniorin gemeinsam in deren Badezimmer, währenddessen die dritte Person nach ersten Erkenntnissen in der Wohnung befindlichen Schmuck und Bargeld an sich nahm. Der Betrug fiel auf, als die Diebe die Wohnung bereits verlassen hatten. Alle drei Männer, circa 20 bis 30 Jahre alt und mit südländischem Erscheinungsbild, trugen dunkles, kurzes Haar sowie weiße Schuhe. Einer der Männer war mit einem weißen Oberteil mit rosa Akzenten bekleidet. Ein Anderer hatte einen mittellangen, dunklen Bart.

In allen Fällen hat das Kriminalkommissariat 12 die Ermittlungen übernommen. Sofern Sie etwas Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, werden Sie gebeten, sich unter der Terlefonnummer 02131-3000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Aus gegebenem Anlass warnt die Polizei vor Betrugsmaschen: Betrüger versuchen mit ganz unterschiedlichen Maschen, an Geld und Wertgegenstände ihrer Opfer zu gelangen. Seien Sie misstrauisch, wenn jemand aus heiterem Himmel Geld von Ihnen fordert und Sie darüber hinaus auch niemandem etwas erzählen dürfen! Ein gesundes Misstrauen ist ratsam. Legen Sie auf und rufen Sie selbst die Polizei an, entweder unter der 02131-3000 oder im Notfall den Notruf 110. Weitere Informationen zu den Maschen der Kriminellen finden Sie auch im Internet. Hier können Sie sich etwa die Broschüre "Gemeinsam gegen Betrug" herunterladen: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw/artikel/gemeinsam-gegen-betrug. Denn wer die Tricks der Betrüger kennt, kann sich besser davor schützen!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell