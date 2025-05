POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 21.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Verkehrsunfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Am 20.05.2025 kam es gegen 12 Uhr auf der Straße "Zum Südkai" zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad. Die Unfallbeteiligten befuhren zum Unfallzeitpunkt die Straße "Zum Südkai" in Richtung "Zum Jarßumer Hafen". Die 59- jährige Fahrerin eines VW T-Roc beabsichtigte, mit ihrem Pkw zu wenden und verlangsamte ihre Fahrt, um auf eine linksseitige Grundstücksauffahrt abzubiegen. Hierbei übersah sie den von hinten herannahenden 44-jähigen Motorradfahrer, der gerade mehrere Fahrzeuge überholte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer stürzte und in einem nahegelegenen Graben zu liegen kam. Er verletzte sich hierbei schwer. Die Autofahrerin und ihr Beifahrer wurden leicht verletzt. Alle Beteiligten wurden mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht. Die verunfallten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rhauderfehn - Sachbeschädigung mit hohem Schaden an einem Pkw

Am 17.05.2025 in der Zeit zwischen 22:40 Uhr und 23:15 Uhr beschädigte bislang unbekannte Täterschaft den geparkten Pkw einer 26-Jährigen. Der rote Honda Civic mit Leeraner Kennzeichen war zur genannten Zeit in der Goethestraße in Höhe der Haus- Nr. 13 in der Nähe des Fehntjer Marktes abgestellt. Als die Geschädigte zu ihrem Auto zurückkehrte, stellte sie fest, dass das gesamte Fahrzeug rundherum und auch auf dem Dach zerkratzt und eingedellt war. Augenscheinlich wurden die Beschädigungen mit einem Stein oder einem ähnlichen Gegenstand verursacht. Es entstand dadurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rhauderfehn - Verkehrsunfallflucht: Zeugen gesucht

Am 20.05.2025 kam es gegen 12:10 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Straße "Hohe Gaste". Die 37-jährige Fahrerin eines Ford Kuga befuhr die "Hohe Gaste" in Richtung Haukeweg. In einer Linkskurve kam ihr ein roter Pkw entgegen, weswegen sie nach rechts ausweichen musste und daraufhin in einen Straßengraben fuhr. Der Fahrer des roten Pkw entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Hinweise zum Unfall und/ oder dem roten Pkw geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Weener - Verkehrsunfall unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln

Am 20.05.2025, gegen 19 Uhr befuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Boenster Straße in Richtung Boen und beabsichtigte nach links in die Tichelwarfer Straße abzubiegen. Hierbei geriet er mit seinem Fahrzeug aus bislang nicht geklärter Ursache ins Schleudern, durchbrach einen Zaun und kam auf einem nahegelegenen Grundstück zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass die Kennzeichen entstempelt waren und nicht zum Pkw gehörten. Weiterhin stand der 22-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Es wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Emden - Bedrohung

Am 21.05.2025 kam es gegen 00:45 Uhr zu einer Bedrohung einer 20-Jährigen. Die junge Frau befuhr mit ihrem Audi Q5 zur Tatzeit die Petkumer Straße stadteinwärts. Auf dem rechtsseitigen Bürgersteig sah sie zwei Personen, die ihre Fahrräder schoben. In Höhe der Haus- Nr. 141 rannte plötzlich eine der Personen vor der 20-Jährigen auf die Straße, sodass diese eine Vollbremsung machen musste. Eine der Personen nahm daraufhin das mitgeführte Fahrrad in beide Hände und warf es in Richtung des Pkw, verfehlte diesen jedoch. Weiterhin kam die Person an die Fahrerseite des Pkw, schlug gegen die Scheibe und bedrohte die Fahrerin sowohl verbal als auch gestikulierend.

Die Person wird wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 40 Jahre alt - vollbart - dunkle Kleidung und dunkle Cappy - wirkte alkoholisiert, bzw. berauscht.

Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt und/ oder zu der beschriebenen Person machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

