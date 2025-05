Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 20.05.2025

Polizeiinspektion Leer/Emden (ots)

++ Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der A31 ++ Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Verletzung ++ Trunkenheit im Verkehr ++ Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Pkw - Zeugen gesucht ++

Weener - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person auf der Autobahn 31

Am gestrigen Nachmittag kam es gegen 15:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 31. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem Ford Puma die Autobahn 31 in Richtung Emden auf dem Hauptfahrstreifen und beabsichtigte auf den Überholfahrstreifen zu wechseln. Hierbei übersah er den 40-jährigen Niederländer, der mit seinem BMW den Überholfahrstreifen befuhr. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei kollidierte der Pkw des 40-Jährigen mit der Mittelschutzplanke und kam anschließend auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Der Ford Puma kam durch die Kollision ins Schleudern und kollidierte ebenfalls mit der Mittel- sowie mit der Außenschutzplanke. Er kam auf dem Hauptfahrstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Ford und deren Beifahrerin werden bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen blieben unverletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin des BMW blieben ebenfalls unverletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Uplengen - Alleinbeteiligter Verkehrsunfall mit Verletzung

Am gestrigen Abend kam es gegen 19:20 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Spolser Straße in Uplengen. Die alleinbeteiligte, 36-jährige Unfallverursacherin, befuhr die L18 aus Poghausen kommend in Richtung Uplengen. Im Bereich der Hausnummer 17 kam sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem PKW folglich gegen einen Baum. Die Unfallverursacherin musste mit leichten Verletzungen einem umliegenden Klinikum zugeführt werden. Der genutzte Seat war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels Abschleppfahrzeug von der Unfallstelle verbracht.

Emden - Trunkenheit im Verkehr

Ebenfalls am gestrigen Montag wurde die Polizei in Emden gegen 12:11 Uhr durch einen wachsamen Zeugen auf einen auffälligen Verkehrsteilnehmer aufmerksam gemacht, der am Steuer seines abgeparkten PKW in der Hamhuser Straße eingeschlafen sein soll. Als dieser während der Meldung sein Fahrzeug plötzlich in Bewegung setzte, konnte er vom meldenden Zeugen im Bereich der Jahnstraße zum Anhalten bewegt werden. Die eingesetzten Polizeibeamten können im Rahmen der anschließenden Kontrolle eine Atemalkoholbeeinflussung von 2,41 Promille beim 64-jährigen Fahrzeugführer feststellen. Eine Blutnentnahme wurde durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bunde - Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Am gestrigen Montag, den 19.05.2025, wurde in der Straße Kirchring in Bunde ein BMW Z4 in Weiß, gegen 10:50 Uhr, durch die 60-jährige Meldende abgeparkt. Als diese gegen 11:55 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie frische Beschädigungen linksseitig am Fahrzeugheck feststellen, die auf ein Unfallgeschehen hindeuten. Ein verursachender Unfallbeteiligter entfernte sich allerdings unerlaubt, ohne einen Personalienaustausch oder eine Schadensregulierung zu gewährleisten. Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können, wenden sich bitte an die Polizei.

Moormerland - Sachbeschädigung an PKW - Zeugen gesucht

Bereits am Montag den 12.05.2025 kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Fahrzeug im Distelweg in Moormerland-Veenhusen. Die 74-jährige Geschädigte stellte ihren weißen Hyundai i20 gegen 18:15 Uhr auf einem Parkplatz vor ihrer Wohnanschrift ab. Gegen 20:15 Uhr musste sie dann feststellen, dass unbekannte Täter die vordere Seitenscheibe auf der Fahrerseite mittels unbekannten Gegenstands eingeschlagen haben. Zeugen, die zur Aufklärung der Tat beitragen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

