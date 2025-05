Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 19.05.2025

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

++Verkehrsunfallflucht++Diebstahl aus Wohnung++

Borkum - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 15.05.2025, ca. 10 Uhr bis zum 18.05.2025, ca. 15 Uhr kam es auf der Insel Borkum in der Viktoriastraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Herausfahren aus einer Zuwegung zum Haus- Nr. 1a die Gartenmauer der 60-jährigen Geschädigten. Er entfernte sich daraufhin von der Unfallstelle ohne schadensregulierende Maßnahmen einzuleiten. Zeugen, die Angaben zum Unfall und/ oder dem Fahrzeugführer machen können, melden sich bitte bei der Polizei.

Leer - Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft ausgenutzt: Diebstahl aus Wohnung

Am 14.05.2025 kam es gegen 17:30 Uhr in der Straße "Kleiner Oldekamp" zu einem Diebstahl aus einer Wohnung einer 75-Jährigen. Die Täterin nutze hierbei die Gutmütigkeit und Hilfsbereitschaft der Frau aus, indem sie an der Haustür klingelte und zuerst nach Geld fragte. Anschließend bat die Täterin um ein Glas Wasser. Sie wurde in die Wohnung gelassen, wo sie in der Küche unbemerkt das Portemonnaie der 75-Jährigen entwenden konnte. Die Täterin wurde als schlank mit mittellangen schwarzen Haaren und europäischem Erscheinungsbild beschrieben. Sie trug komplett schwarze Kleidung und eine Jogginghose. Aus diesem Anlass warnt die Polizei:

- Lassen Sie keine fremden Personen ins Haus. - Seien Sie skeptisch und hinterfragen Sie den konkreten Grund für den Besuch. - Schließen Sie immer die Tür, auch wenn Sie nur kurz etwas holen. - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. - Informieren und warnen Sie Nachbarn, ältere Angehörige und Freunde über diese Masche.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise bitte an die Dienststellen unter:

Polizei Leer 0491-976900

Polizei Emden 04921-8910

Autobahnpolizei Leer 0491-960740

Polizeistation Borkum 04922-91860

Polizeistation Bunde 04953-921520

Polizeistation Filsum 04957-928120

Polizeistation Hesel 04950-995570

Polizeistation Jemgum 04958-910420

Polizeistation Moormerland 04954-955450

Polizeistation Ostrhauderfehn 04952-829680

Polizeistation Rhauderfehn 04952-9230

Polizeistation Uplengen 04956-927450

Polizeistation Weener 04951-914820

Polizeistation Westoverledingen 04955-937920

Original-Content von: Polizeiinspektion Leer/Emden, übermittelt durch news aktuell