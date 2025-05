Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Öffentlichkeitsfahndung nach Klaas Bijl und seinen zwei Kindern Emma (8) und Jeffrey (10)

Polizeiinspektion Leer/ Emden (ots)

Wir bitten dringend um Ihre Mithilfe!

Seit Samstag, den 17.05.2025 werden die beiden Kinder Emma (8 Jahre) und Jeffrey (10 Jahre) aus den Niederlanden vermisst.

Sie verschwanden aus der Umgebung von Beerta in der niederländischen Provinz Groningen unweit der deutschen Grenze. Der Vater Klaas Bijl (67 Jahre) steht im Verdacht, die Kinder am Samstag, gegen 15:30 Uhr in seinem Auto mitgenommen zu haben. Die Polizei in den Niederlanden geht davon aus, dass die Kinder sich in Lebensgefahr befinden.

Herr Bijl ist mit einem grauen Toyota Avensis mit dem niederländischen Kennzeichen 77-NLV-4 unterwegs.

Möglicherweise ist er mit den Kindern nach Deutschland gefahren.

Insbesondere Einwohner der deutschen Grenzregionen werden gebeten, Ausschau nach dem Vater und seinen Kindern zu halten.

Wenn Sie Hinweise zum Verbleib von Emma und Jeffrey geben können oder das Auto gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizei.

Hinweistelefon rund um die Uhr: 0491/ 97690- 143.

Polizei Niederlande: 0800-6070 oder 0031- 79 34 59 800.

Hinweise nimmt auch jede andere Dienststelle entgegen.

