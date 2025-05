Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/ Emden für den 23.05.2025

Polizeiinspektion Leer / Emden (ots)

++ Einbruch und Diebstahl von Motorroller ++ Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht an Bahnschranke - Zeugen gesucht ++ Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht ++

Rhauderfehn - Einbruch und Diebstahl von Motorroller

Zu einem Einbruch in Rhauderfehn ist es am Donnerstagmorgen, zwischen 00:00 Uhr und 04:30 Uhr gekommen. Einer oder mehrere Täter brachen dabei in einen Geräteschuppen in der Straße Rajen ein und entwendeten anschließend einen darin befindlichen Motorroller der Marke Peugeot in schwarz. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei.

Emden - Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht an Bahnschranke

Bereits am Mittwochmorgen, den 21.05.2025, gegen 09:31 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Verkehrsunfallflucht im Wykhoffweg in Emden. Mitarbeiter der deutschen Bahn wurden auf eine Störungsmeldung des Bahnübergangs im Wykhoffweg aufmerksam. Als sie sich diesen vor Ort angeschaut haben, mussten sie feststellen, dass unbekannter Unfallverursacher, vermutlich mittels Fahrzeugs, einen Schrankenbaum des Bahnübergangs beschädigt hatte. Dieser lag folglich im Grünstreifen und war nicht mehr an der Schrankenvorrichtung selbst angebracht. Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrsunfall im o.g. Zeitraum machen können, wenden sich bitte an die Polizei.

Emden - Sachbeschädigung an Bushaltestelle - Zeugen gesucht

Am gestrigen Donnerstag, traten ein oder mehrere Täter, gegen 17:09 Uhr, mit scheinbar hohem Kraftaufwand, gegen eine Glasscheibe einer Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz / ZOB in Emden. Dabei ging besagte Scheibe der Bushaltestelle vollständig zu Bruch. Der oder die Verursacher entfernten sich anschließend von der Örtlichkeit. Falls Sie Hinweise zur Aufklärung der Tatumstände oder zu Verursachern machen können, kontaktieren sie bitte die Polizei in Emden.

