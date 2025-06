POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Engelskirchen (ots) - Eine Autowerkstatt in der Straße "Im Auel" war in der Nacht von Dienstag (3. Juni) auf Mittwoch das Ziel von Einbrechern. Zwischen 17:30 Uhr und 7 Uhr hebelten sie ein Fenster auf und stahlen Bargeld. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis ...

