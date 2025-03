Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Vandalismus an abgestellten Fahrzeugen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Gildehauser Straße;

Tatzeit: zwischen 06.03.2025, 18.00 Uhr, und 07.03.2025, 10.00 Uhr;

In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Gronau mehrere geparkte Autos mutwillig beschädigt. Dazu kam es an der Gildehauser Straße. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

