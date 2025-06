Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Recklinghausen (ots)

Am frühen Donnerstagabend (19.06.2025) gab es gegen 17:45 h eine Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen am Berliner Platz. Nach ersten Erkenntnissen wurden dabei Glasflaschen geworfen und mit einem Stock geschlagen. Die Gruppen, die sich untereinander kennen sollen, flohen dann in unterschiedliche Richtungen. Bei der Fahndung konnten im Nahbereich vier Jugendliche (13, 15, 16 und 17 Jahre alt) angetroffen werden, die an der Auseinandersetzung beteiligt waren. Sie wohnen alle in Bottrop. Die eingesetzten Beamten konnten einen Stock bei ihnen sicherstellen. Weiter fanden sie bei einem Jugendlichen eine Schere in der Hosentasche. Die andere Gruppe konnte trotz Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zeugen und die anderen Beteiligten der Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei dem zuständigen Kriminalkommissariat unter 0800 2361 111 zu melden.

