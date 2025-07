Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Feuerwehreinsatz in Waldenburg

Hohenlohekreis (ots)

Waldenburg: Brand in der Bahnhofsiedlung

Die Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Brand in die Waldenburger Bahnhofsiedlung ausrücken. Gegen 18:45 Uhr meldeten Zeugen, dass ein Balkon an einem Mehrfamilienhaus in der Flachsstraße brennen würde. Aus ungeklärten Gründen waren auf dem Balkon gelagerte Holzbalken in Brand geraten. Die Flammen konnten von der Feuerwehr gelöscht werden. Glücklicherweise wurde niemand durch das Feuer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit rund 2.000 Euro beziffert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell