POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit zwei Verletzten

Bad Mergentheim-Herbsthausen: Unfall mit zwei Verletzten

Zwei Autofahrer wurden am Mittwochmorgen bei einem Unfall in Herbsthausen verletzt. Ein 24-Jähriger fuhr gegen 8 Uhr in seinem Nissan auf der Alten Kaiserstraße in Richtung Bad Mergentheim, als ein von hinten herannahender 69-Jähriger, aus bisher ungeklärter Ursache, mit seinem Toyota auf den vorausfahrenden Wagen auffuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der Toyota abgewiesen,kam von der Straße abund kollidierte mit einem Gartenzaun. Der 69-Jährige wurde von Rettungskräften mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Auch der Nissan-Fahrer erlitt durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen, die jedoch nicht im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die beiden Kinder auf der Rückbank des Nissans blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit uns mussten abgeschleppt werden. Die Straße blieb bis zur Bergung der Fahrzeuge gesperrt. Insgesamt entstanden bei dem Unfall Schäden, die sich ersten Schätzungen nach auf rund 20.000 Euro belaufen.

