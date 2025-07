Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall unter Alkoholeinfluss

Hohenlohekreis (ots)

Weißbach: Unfall mit einem Promille

Ein Rollerfahrer wurde am Mittwochabend bei einem Unfall in Weißbach verletzt. Der 71-Jährige fuhr gegen 19 Uhr auf seinem Kleinkraftrad auf der Büschelhofer Straße und übersah dabei wohl den von rechts aus dem Mühlbergweg kommenden BMW eines 26-Jährigen. Da der Jüngere beim Linksabbiegen in die Büschelhofer Straße vermutlich die Kurve schnitt und der Ältere den vorfahrtsberechtigten Pkw nicht bemerkte, kam es im Kreuzungsbereich zum Verkehrsunfall. Der Rollerfahrer stürzte und wurde leicht verletzt. Da ein Atemtest bei ihm einen Wert von einem Promille anzeigte, musste er im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandeln lassen, sondern auch eine Blutprobe abgeben. Die beim Unfall entstandenen Schäden belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 6.000 Euro.

