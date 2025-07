Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufrufe nach Unfallfluchten, Verkehrsunfall und Korrektur einer Pressemeldung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Opel wurde am Montagmittag auf dem Parkplatz eines Buchener Einkaufszentrums von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der graue Astra stand gegen 12:15 Uhr noch unbeschädigt in der Parklücke auf dem Parkplatz in der Carl-Benz-Straße. Als die Besitzerin gegen 14:15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, bemerkte sie an der Front ihres rückwärts eingeparkten Autos einen Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Vermutlich blieb der Fahrer oder die Fahrerin eines danebenstehenden Fahrzeugs beim Ausparken an dem Opel hängen und verursachte so die Beschädigung. Da sich der Verursacher weder bei der Besitzerin des Opels noch bei der Polizei meldete, werden nun Zeugen gesucht. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Billigheim-Allfeld: Überholt trotz Gegenverkehr

Weil ein unbekannter Autofahrer am Dienstagabend in Allfeld trotz Gegenverkehr einen anderen Verkehrsteilnehmer überholte, wurde der Opel einer entgegenkommenden 52-Jährigen beschädigt. Die Frau fuhr um kurz vor 18 Uhr auf der Ortsstraße in Fahrtrichtung Heilbronn, als der Lenker eines in entgegengesetzter Richtung fahrenden schwarzen VWs, vermutlich handelte es sich dabei um einen Golf, ein vorausfahrendes Fahrzeug überholte. Um einen frontalen Zusammenstoß zu vermeiden, musste die Opel-Lenkerin eine Gefahrenbremsung einleiten und nach rechts ausweichen. Dabei geriet der Opel auf den Bordstein, wodurch ein Reifen beschädigt wurde. Anstatt sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhr der Unbekannte einfach davon. Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten, insbesondere der Fahrer des überholten Fahrzeugs, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

B27/Buchen: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall

Bei einem Unfall am Dienstagabend wurden auf der Bundesstraße 27 bei Buchen drei Frauen verletzt. Eine 25-Jährige wollte gegen 22:45 Uhr mit ihrem Audi an der Auffahrt Buchen-Süd nach links auf die Bunddesstraße in Richtung Buchen-Ost abbiegen. Dabei übersah sie wohl den Renault einer 65-Jährigen, die auf der B27 in Richtung Mosbach fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, bei der sich die 65-Jährige schwere Verletzungen zuzog. Die 25-Jährige und ihre 26 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Alle Frauen wurden von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich auf insgesamt rund 20.000 Euro.

Korrektur unserer Pressemeldung vom 01.07.2025

Buchen: Feuerwehreinsatz an Wohnhaus

Entgegen unserer ersten Pressemeldung, versuchte nicht der Hausbesitzer, sondern ein von ihm mit dem Anliegen betrauter Dienstleister, das Wespennest zu entfernen, woraufhin sich der Brand entwickelte.

Die Feuerwehr musste am Montagmittag zu einem Brand eines Wohnhauses in der Buchener Haydnstraße ausrücken. Der Besitzer des Objekts hatte einen Dienstleister beauftragt, ein am Wohnhaus befindliches Wespennest zu entfernen. Der Dienstleister versuchte die Wespen mit Hilfe eines rauchenden Papierstücks zu bekämpfen, woraufhin die Fassadenbegrünung Feuer fing. Die Flammen breiteten sich von dem brennenden Efeu bis zur Dachverkleidung aus, bevor sie von der Feuerwehr gelöscht werden konnten. Ein Übergreifen des Brandes auf das Gebäudedach konnte von den Einsatzkräften verhindert werden. Der entstandene Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Bei dem Brand kamen keine Personen zu Schaden.

