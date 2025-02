Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF, Enzkreis, CW, FDS): Präsidiumsbereich - Verkehrskontrollen mit Schwerpunkt Handynutzung

Pforzheim (ots)

In den vergangenen Tagen erfolgten im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Pforzheim Verkehrskontrollen zur Überwachung der Handynutzung am Steuer.

Bei Kontrollen im Stadtgebiet Pforzheim, im Enzkreis sowie in den Landkreisen Calw und Freudenstadt wurden mehrere Verstöße durch die Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer festgestellt. Die Fahrzeugführer müssen nun mindestens mit einem Bußgeld von 100 EUR und einem Punkt in Flensburg rechnen.

Die Polizei richtet einen Appell an die Verkehrsteilnehmer:

Immer noch unterschätzen viele Kraftfahrer die Gefahr der Handynutzung am Steuer. Unaufmerksamkeit stellt regelmäßig eine Hauptunfallursache dar. Lassen Sie während der Fahrt Ihr Handy liegen und schalten Sie den Ton aus. Keine Nachricht ist es wert, sich selbst oder andere zu gefährden oder zu schädigen.

Regina Wolfinger, Pressestelle

