POL-HN: Hohenlohekreis: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

B19/Dörzbach: Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße - Zwei Schwerverletzte

Zwei Schwerverletzte und Sachschaden in Höhe von circa 40.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 19 bei Dörzbach. Kurz vor 14 Uhr war ein 26-Jähriger mit seinem Golf von Dörzbach in Richtung Hohebach unterwegs, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Der VW geriet daraufhin in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Ford eines 62-Jährigen. Der Ford-Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus dem Wrack befreit werden. Beide am Unfall beteiligten Fahrzeugführer wurden schwer verletzt. Ein zum Transport eines der Verletzten alarmierter Rettungshubschrauber konnte nach der Landung vor Ort, aufgrund eines technischen Defekts, nicht mehr starten. Daher kamen beide Männer mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die Bundesstraße 19 voll gesperrt werden.

