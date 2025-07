Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Bei Unfall schwer verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Bei Unfall schwer verletzt

Eine 53-Jährige wurde am Montagvormittag bei einem Unfall bei Bad Mergentheim schwer verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem VW gegen 10 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Stuppach nach Rengershausen, als sie zwischen den beiden Gemeinden aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der Golf kam von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Verkehrszeichen und fuhr eine Böschung hinunter, bevor er sich überschlug und auf dem Dach in einem angrenzenden Feld zum Stillstand kam. Rettungskräfte brachten die Frau mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Am Fahrzeug entstanden Schäden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

