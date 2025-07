Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen-Criesbach: Motorradfahrer flüchtet vor Polizei - Zeugen gesucht Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem sich ein unbekannter Motorradfahrer am Montagvormittag in Criesbach einer Kontrolle entzog. Gegen 10:30 Uhr fuhr eine Streife auf der Kochertalstraße in Richtung Niedernhall, als den Polizisten eine schwarz, weiß und rote Enduro ohne Kennzeichen entgegenkam. Als der Streifenwagen daraufhin wendete, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen, gab der Motorradfahrer Gas, überfuhr eine rote Ampel und flüchtete in die Georg-Fahrbach-Straße. Die Streife folgte dem Motorradfahrer bis in den Göckelweg, von wo aus der Unbekannte seine Maschine in Richtung der Weinberge lenkte. Am Ende des Göckelwegs manövrierte der Mann das Motorrad zunächst auf einen mit Gras bewachsenen Feldweg und versuchte dann sein Kraftrad einen steilen Hang hochzufahren. Die Enduro kippte dabei um, woraufhin der Unbekannte und seine 19 Jahre alte Sozia vom Motorrad stürzten. Da der Bewuchs eine Verfolgung mit dem Streifenfahrzeug nicht zuließ, begaben sich die Polizisten zu Fuß zu den Gestürzten. Währenddessen richtete der Unbekannte seine Maschine wieder auf und fuhr ohne seine Begleitung davon. Die 19-Jährige wurde bei dem Sturz glücklicherweise nicht verletzt, wollte aber auch keine Angaben zu ihrem Begleiter machen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Angaben zu der Enduro und ihrem Fahrer machen können sowie nach Verkehrsteilnehmern, die durch die Fahrweise des Motorradfahrers gefährdet wurden. Hinweise nimmt das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 entgegen.

