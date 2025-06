Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfälle, Einbrüche, E-Bike gestohlen, Zeugen nach Körperverletzung gesucht, Räder von Autos abmontiert, Eisenkügelchen verschossen, Dieb erwischt, Schwerlastkontrollen

A6/Bad Rappenau: Unfall mit fünf Verletzten Fünf Verletzte und Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Samstagabend bei Bad Rappenau. Gegen 18:20 Uhr war ein 66-Jähriger mit seinem Mercedes auf der Autobahn 6 zwischen den Anschlussstellen Untereisesheim und Bad Rappenau unterwegs. Als er vom mittleren auf den linken Fahrstreifen wechselte, übersah er vermutlich den von hintern heranfahrenden Skoda eines 54-Jährigen, weshalb die Fahrzeuge nach dem Spurwechsel kollidierten. Im Anschluss geriet der Skoda ins Schleudern und stieß mit dem Sattelzug eines 57-Jährigen zusammen. Bei dem Unfall wurden beide Pkw-Fahrer sowie die drei Mitfahrer im Skoda leicht verletzt, mussten aber nicht in Krankenhäusern behandelt werden. Alle beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Eppingen: E-Bike gestohlen - Zeugen gesucht Am Freitag entwendete eine unbekannte Person in Eppingen ein hochwertiges E-Bike. Der Besitzer hatte sein Zweirad der Marke "Focus", Typ "Performance Line CX" in der Farbe Grau mit auffallend blauen Griffen, gegen 11:30 Uhr vor dem Eingang eines Einkaufszentrums in der Eisenbahnstraße abgestellt. Als er gegen 19:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass das Fahrrad, trotz Sicherung durch ein Kettenschloss, gestohlen wurde. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder kann Angaben zum Verbleib des E-Bikes machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Heilbronn: Zeugen nach Körperverletzung in Freibad gesucht Am Sonntagabend wurde in einem Freibad in Heilbronn ein 18-Jähriger von drei Unbekannten körperlich angegriffen. Gegen 17:20 Uhr gerieten die vier Männer im Freibad Neckarhalde wohl zunächst in ein Streitgespräch. In dessen Verlauf sollen die Unbekannten dann auf den jungen Mann eingeschlagen, ihn eine Treppe hinuntergestoßen und auf den am Boden Liegenden eingetreten haben. Eine 33-jährige Zeugin konnte die Parteien trennen. Beim Eintreffen der alarmierten Polizei waren die drei Täter allerdings nicht mehr vor Ort. Sie werden wie folgt beschrieben: - Zwischen Anfang 20 und Anfang 40 Jahre alt - Dunkler Teint - Schwarze, kurze Haare Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder den drei Tätern machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn.

Heilbronn: Bundesstraße 27 nach Unfall kurzzeitig gesperrt Bei einem Unfall am Samstagmittag in Heilbronn wurde eine Autofahrerin leicht verletzt. Die 33-Jährige war kurz vor 12 Uhr mit ihrem VW auf der Bundesstraße 27, von der Karl-Wüst-Straße kommend, in Richtung Brüggemannstraße unterwegs, als sie aus bisher unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und mit der Fahrbahntrennung kollidierte. Zeitgleich befuhr ein Pedelec-Fahrer den von der Fahrbahn getrennten Fahrradstreifen in gleicher Richtung. Durch das Kollisionsgeräusch wurde der 51-Jährige auf den Unfall aufmerksam und bremste sein Fahrzeug, da er vermutete, dass der Pkw über die Gegenfahrbahn auf den Fahrradstreifen schlittern könnte. In Folge der Bremsung stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Zu einem Zusammenstoß mit dem VW kam es nicht. Sowohl die VW-Fahrerin, als auch der Pedelec-Fahrer wurden in ein Krankenhaus gebracht. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro, am Zweirad in Höhe von circa 200 Euro. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Räumungsarbeiten musste die B27 bis 12:30 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

Güglingen-Frauenzimmern: Unbekannter schießt mit Eisenkügelchen auf Lüftungsanlage Am frühen Samstagmorgen schoss ein bisher Unbekannter in Frauenzimmern mit Eisenkügelchen auf die Lüftungsanlage eines 60-Jährigen. Gegen 7:30 Uhr gab der Täter mit einer bisher unbekannten Waffe mehrere Schüsse auf die Lüftungsanlage der Wärmepumpe eines Anwesens in der Straße "Ob den Weingärten" ab. Eine Bewohnerin nahm die Schüsse wahr und informierte den Besitzer. Dieser konnte den unbekannten Mann noch antreffen und zur Rede stellen. Daraufhin schubste der Täter den 60-Jährigen zur Seite und flüchtete in Richtung Kirche. Der Unbekannte konnte in der Folge nicht mehr angetroffen werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen oder dem Geflüchteten machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Bad Wimpfen: Räder von mehreren Autos abmontiert - Polizei sucht Zeugen Bisher Unbekannte beschädigten am frühen Sonntagmorgen mehrere Pkw in Bad Wimpfen. Gegen 1:30 Uhr montierten der oder die Unbekannten an zwei in der Biberacher Straße auf einem Busparkplatz geparkten Audis jeweils ein komplettes Rad ab. Eines der Fahrzeuge wurde auf das entfernte Rad aufgebockt, das andere stand auf der Bremsscheibe. Außerdem wurde ein Skoda bereits mit einem Wagenheber aufgebockt. Vermutlich wurde der oder die Unbekannten gestört, als sie sich an dem Skoda zu schaffen machten und flüchteten. Der verursachte Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen oder hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag verdächtige Wahrnehmungen in der Biberacher Straße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

Neckarsulm: Mann bei Diebstahl aus Fahrzeug erwischt In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde ein Mann erwischt, als er in Neckarsulm aus einem unverschlossenen Auto einen Geldbeutel entwendete. Kurz vor Mitternacht konnte der 38-jährige Besitzer des Fahrzeugs den 44-jährigen Dieb in seinem in der Spitalgasse geparkten Auto feststellen. Auf Ansprache flüchtete der Mann in Richtung Saarstraße, konnte jedoch nach wenigen Metern vom Eigentümer eingeholt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Während des Wartens auf die Einsatzkräfte warf der 44-Jährige mehrere zuvor entwendete Gegenstände weg. Im Rahmen der weiteren Maßnahmen wurde bei dem Dieb ein Schlüssel aufgefunden, welcher bisher nicht zugeordnet werden kann. Es wird vermutet, dass es mindestens eine weitere geschädigte Person geben könnte. Daher sucht die Polizei nun weitere Zeugen oder Geschädigte. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Talheim: Zeugen nach Einbruch gesucht

Zwei bisher unbekannte Männer verschafften sich am Samstagabend unberechtigt Zutritt zu einem Haus in Talheim. Gegen 23:15 Uhr gelangten die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Terrassentüre ins Innere des Gebäudes in der Schozacher Straße. Anschließend öffneten sie im Erdgeschoß mehrere Schränke und durchwühlten diese. Durch den Lärm wurde eine Hausbewohnerin im Obergeschoss wach und verständigte, nachdem sie zwei flüsternde Männerstimmen wahrnehmen konnte, die Polizei. Noch vor dem Eintreffen der Beamten wurde eine weitere Bewohnerin wach, begab sich in Richtung Flur und schaltete das Licht an, weshalb die Täter umgehend über die Terrasse flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Wer hat zur Tatzeit rund um die Schozacher Straße verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 104 4444 an die Kriminalpolizei Heilbronn.

Gundelsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht Nachdem eine bisher unbekannte Person am Samstagnachmittag einen Unfall in Gundelsheim verursachte und anschließend flüchtete, sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15 Uhr war ein 35-Jähriger mit seinem Mercedes von Gundelsheim kommend in Richtung Obergriesheim unterwegs, als ihm ein Pkw zum Teil auf seinem Fahrstreifen entgegenkam. Der Mercedes-Fahrer wich dem Entgegenkommenden aus und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge überschlug sich der Mercedes und kam auf dem Dach zum Liegen. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegen.

A6/Erlenbach: Polizei kontrolliert Schwerlastverkehr In der Nacht auf Freitag führte der Verkehrsdienst Weinsberg, in Kooperation mit dem Verkehrsdienst Ludwigsburg und dem Bundesamt für Logistik und Mobilität, Schwerlastkontrollen auf der Autobahn 6 durch. Zwischen der Anschlussstelle Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg wurden im Zeitraum von 20 Uhr bis 1 Uhr gezielt Großraum- und Schwertransporte sowie anderweitig auffällige Fahrzeuge auf dem Parkplatz Sulmtal Süd einer Kontrolle unterzogen. Insgesamt wurden neun Fahrzeuge des Schwerverkehrs überprüft und mit Radlastwaagen gewogen. Ein Schwertransport war mit einem Autokran beladen und wog 57 Tonnen, erlaubt waren allerdings nur 40 Tonnen. Der Fahrer verstieß darüber hinaus massiv gegen die Lenk- und Ruhezeiten, weshalb eine Sicherheitsleistung in Höhe von 4000 Euro erhoben wurde. Gleich zwei Fahrzeuge desselben Unternehmens führten Transporte ohne jegliche Erlaubnisse und Genehmigungen durch. Einer hiervon transportierte teilbare Ladung (zwei Arbeitsmaschinen), was eine Genehmigung grundsätzlich unmöglich macht. Allen drei Schwertransporten wurde die Weiterfahrt bis zur Herstellung eines ordnungsgemäßen Zustandes untersagt. Entsprechende Dokumente wurden einbehalten, Sicherungsketten wurden angebracht. Ein Lang-Lkw wurde ebenso einer Kontrolle unterzogen. Hier konnte eine verbotswidrige Überladung von 25 % festgestellt werden. Bei einem mit Reifen beladenen Sattelauflieger führte eine nicht sachgemäße Ladungssicherung zu einer Überschreitung der Fahrzeugbreite. Der Fahrer hatte keine ausreichenden Sicherungsmittel zur Fixierung der Reifen verwendet. Insgesamt wurden zwei Einziehungsverfahren über die ZBS Karlsruhe, wegen Überschreitung der Gewichte, eingeleitet. Ein abgelaufener Nachweis über die Berufskraftfahrerqualifikation gelangte ebenso zur Anzeige, wie zahlreiche Verstöße gegen die Sozialvorschriften. Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

