Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Ein Schwerverletzter nach Unfall, Kassendieb und Bilanz nach Musikfest

Heilbronn (ots)

Mulfingen: Von Fahrbahn abgekommen

Vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit kam am Freitagmittag ein 63-Jähriger mit seinem PKW bei Mulfingen von der Fahrbahn ab. Der Mann war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrzeug auf der Kreisstraße aus Hollenbach kommend in Richtung Mulfingen unterwegs, als er in einer Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Infolge eines anschließenden Lenkmanövers verlor der 63-Jährige offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug, sodass dieses ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn abkam. Der PKW fuhr mehrere Meter einen Abhang hinunter, wo er schließlich im dortigen Gestrüpp stehen blieb. Bei dem Unfall wurde der Mann im Fahrzeug eingeklemmt. Nachdem die Feuerwehr den Verunfallten aus dem Auto retten konnte, wurde er schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf cirka 35.000 Euro geschätzt.

Pfedelbach-Untersteinbach: Kasse in Selbstbedienungshäuschen aufgebrochen 70 Euro Beute machte ein Unbekannter in der Nacht von Freitag auf Samstag in Untersteinbach. Der Dieb brach am Samstagmorgen, zwischen 1:26 Uhr und 3:30 Uhr, die Kasse eines Selbstbedienungshäuschens in der Mainhardter Straße auf und entnahm das darin liegende Bargeld. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Bilanz von Musikfest - Zwei Körperverletzungen und ein Mann in Gewahrsam

Mit zwei Körperverletzungen und einer Ingewahrsamnahme hatte es die Polizei in Bretzfeld von Freitag auf Samstag während des dortigen Musikfestes zu tun. Gegen 23:40 Uhr musste ein Besucher, der während einer Pöbelei negativ aufgefallen war, in polizeilichen Gewahrsam genommen werden. Der alkoholisierte 18-Jährige beleidigte die eingesetzten Beamten während den Maßnahmen. Da er nach mehreren Verweisungen des Geländes über einen Zaun zum Festgelände zurück kletterte wurde er schließlich in Gewahrsam genommen. Zu zwei Körperverletzungen kam es außerdem kurz nach 1 Uhr hinter dem Festgelände und gegen 2 Uhr in der Nähe einer Bäckerei. Der 18-Jährige sowie die an den Körperverletzungen beteiligten Personen müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen.

