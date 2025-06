Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Einbrüche und Müllsünder gesucht

Heilbronn (ots)

Schwaigern: Einbruch in Freibad - Zeugen gesucht Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag unberechtigt Zutritt auf das Gelände des Freibads in Schwaigern. Der Täter stieg vermutlich über das Gittertor und gelangte so auf das Gelände in der Gemminger Straße. Anschließend riss die Person wohl den Rollladen der Bürotür des Kassenraums ab, warf diese ins Badebecken und öffnete im Anschluss gewaltsam die Tür. Im Inneren des Gebäudes nahm der Unbekannte mehrere Funkgeräte an sich. Außerdem wurden eine Tür und mehrere Schubladen ausgehängt sowie ein verschraubter Tresor angegangen. Ein Öffnen des Tresors gelang nicht. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07133 2090 an das Polizeirevier Lauffen.

Bad Friedrichshall-Kochendorf - Versuchter Einbruch in Disko - Wer hat etwas gesehen? Am frühen Freitagmorgen versuchte ein Unbekannter in eine Diskothek in Kochendorf einzubrechen. Zwischen 5.30 Uhr und 5.45 Uhr machte sich der Täter zunächst an einer Tür des Gebäudes in der Jagstfelder Straße zu schaffen. Als ein gewaltsames Öffnen misslang, schlug er eine Scheibe ein und gelangte so zunächst ins Innere des Gastraums. Als dann allerdings die Alarmanlage auslöste, flüchtete die unbekannte Person ohne Beute. Der verursachte Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07136 980316 beim Polizeiposten Bad Friedrichshall zu melden.

Untergruppenbach/Vorhof - Über 100 Fässer mit Glycerin illegal entsorgt - Polizei sucht Zeugen Unbekannte entsorgten zu Wochenbeginn illegal über 100 Glycerin-Fässer im Wald bei Vorhof. Die Fässer wurden am Mittwoch, gegen 13 Uhr, an der Landesstraße 1111, circa 800 Meter vor dem Ortseingang von Vorhof entdeckt. Vermutlich hatten die Täter zuvor in einer Parkbucht angehalten und den Sondermüll direkt aus dem Fahrzeug geworfen. Die Fässer lagen verstreut am Abhang im Wald. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zur Herkunft der Fässer machen können, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell