Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Motorradfahrer nach Sachbeschädigung gesucht

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Motorradfahrer nach Sachbeschädigung gesucht Am Donnerstagabend beschädigte ein bisher unbekannter Motorradfahrer in Heilbronn im Vorbeifahren die Windschutzscheibe eines Pkws. Gegen 20.10 Uhr war eine 35-Jährige mit ihrem Fahrzeug auf der Neckartalstraße in Richtung Neckarsulm unterwegs, als der Motorradfahrer sie zunächst rechts überholte. Beim Überholvorgang blieb der Zweiradfahrer am Außenspiegel des Autos hängen. Hierbei entstand kein Schaden. Bei der erneuten Vorbeifahrt schlug der Motorradfahrer dann allerdings mit seiner linken Hand auf die Windschutzscheibe des Pkws und beschädigte diese. Anschließend flüchtete die Person. Wer kann Angaben zu den Geschehnissen machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07132 93710 an das Polizeirevier Neckarsulm.

