Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Durch Messerstich verletzt - U-Haft + Fahrradeigentümer gesucht +

Friedberg

Friedberg: Durch Messerstich verletzt - U-Haft

Im Rahmen von zunächst verbalen Streitigkeiten unweit der Stadtkirche in Friedberg zog ein 30-jähriger Friedberger am Montagnachmittag (02.06.2025) gegen 17:15 Uhr ein Einhandmesser. Mit diesem stach er seinem 37 Jahre alten Kontrahenten in den Oberschenkel. Danach flüchtete der Mann auf einem Fahrrad. Eine Streife der Polizeistation Friedberg nahm den Tatverdächtigen kurz darauf im Zuge der Fahndung in der Friedberger Innenstadt fest. Der 37-jährige, ebenfalls aus Friedberg stammende Mann musste durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte am Dienstagnachmittag (03.06.2025) die Vorführung beim Amtsgericht Friedberg. Dort wurde ein Untersuchungshaftbefehl erlassen. Der 30 Jahre alte Friedberger befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt.

Bad Nauheim: Fahrradeigentümer gesucht

Auf einem Feldweg in Bad Nauheim, der parallel zu den Bahngleisen aus Richtung Friedberg kommend in Richtung Schwalheim verläuft, wurde am Nachmittag des Mittwochs, 14.05.2025 ein schwarzes Fahrrad der Marke "yazoo" aufgefunden. Bislang konnte der Eigentümer des Rades nicht ermittelt werden. Der rechtmäßige Eigentümer des schwarzen Fahrrads wird gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden. Ebenso nehmen die Beamten dort Hinweise auf den Eigentümer entgegen (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

