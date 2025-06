Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Hakenkreuzschmierereien + Überfall auf Lkw-Fahrer + Werkzeugkoffer aus Auto gestohlen + Unfälle mit E-Scootern +

Friedberg (ots)

Reichelsheim: Hakenkreuzschmierereien

Am Mittwoch (28.05.2025) sprühten Unbekannte in der Zeit zwischen 08:00 Uhr und 15:30 Uhr mit Farbe ein Hakenkreuz auf einen asphaltierten Feldweg in Weckesheim, der an die Dorn-Assenheimer Straße angrenzt. Mitarbeiter des Bauhofs machten die Sprüherei unkenntlich. Im Zeitraum von Mittwoch (28.05.2025), 16:00 Uhr bis Montag (02.06.2025), 11:15 Uhr sprühten Unbekannte jedoch ein weiteres Symbol auf den Feldweg. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ermittelt. Zeugenhinweise werden telefonisch unter 06031 6010 entgegengenommen.

Bad Vilbel: Überfall auf Lkw-Fahrer

Drei Unbekannte versuchten am Montagabend (03.06.2025) gegen 23:30 Uhr in Bad Vilbel einen Lkw-Fahrer auszurauben. In der "Alte Frankfurter Straße" in Höhe der Hausnummer 104 schlugen und traten die drei Täter den 40-jährigen Fernfahrer. Auf Grund dessen Gegenwehr und lauter Hilferufe gelang es den Unbekannten jedoch nicht, dem Lkw-Fahrer Wertgegenstände wegzunehmen. Sie flüchteten daraufhin in Richtung Wald. Der 40-Jährige trug leichte Verletzungen davon. Die Wetterauer Kriminalpolizei ermittelt und bittet Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder denen am späten Abend im Bereich der "Alte Frankfurter Straße" drei verdächtige Personen in dunkler Sportkleidung aufgefallen sind, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Wöllstadt: Werkzeugkoffer aus Auto gestohlen

Ein Dieb öffnete am Dienstag (03.06.2025) gegen 03:50 Uhr die Hecktür eines weißen Fiat Doblo, der in der Straße "Im Bürgel" in Nieder-Wöllstadt parkte. Der Täter ließ einen Werkzeugkoffer mitgehen, in dem sich unter anderem eine Bohrmaschine und ein Entfernungsmessgerät befanden. Zeugen werden gebeten sich an die Friedberger Polizei zu wenden (Tel.: 06031 6010).

Friedberg / Wölfersheim: Unfälle mit E-Scootern

Zu zwei Unfällen zwischen Autos und E-Scootern kam es am Montagabend (02.06.2025) in Friedberg und Wölfersheim. Gegen 19:30 Uhr erfasste an einem Fußgängerüberweg an einem Kreisel in der Friedberger Haagstraße ein 70-jähriger Mann aus Friedberg mit seinem VW Polo ein zwölfjähriges Kind. Das Kind auf dem E-Scooter erlitt leichte Verletzungen. An den beiden Fahrzeugen entstand lediglich geringer Sachschaden. Bereits kurz nach 18:00 Uhr kollidierte in der Hauptstraße in Wölfersheim ein Opel Corsa mit einer entgegenkommenden 15-jährigen E-Scooter-Fahrerin, die in die Georgenstraße abbiegen wollte. Auch hier erlitt die Fahrerin des E-Scooters leichte Verletzungen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

