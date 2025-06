POL-WE: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung (Bezug zur Vermisstenmeldung vom 02.06.2025, 15:37 Uhr)

Friedberg (ots) - Echzell- Bingenheim: Fenster an Vereinsheim aufgehebelt Diebe stiegen zwischen Montag, 26. Mai, 19.30 Uhr, und Mittwoch, 17 Uhr, in das Vereinsheim in der Weidgasse ein. Dafür hebelten sie ein Fenster auf und verursachten damit einen etwa 400 Euro hohe Schaden. Bei der Durchsuchung fanden sie 100 Euro und flüchteten. Die Polizei bittet um ...

