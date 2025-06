Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Seat gestohlen + Tesla-Fahrer flüchtet + Einbruch in Vereinsheim + Blonde E-Scooter-Fahrerin gesucht + Sachbeschädigungen an Haltestelle + Renault beschädigt + Lack zerkratzt +

Karben: Seat gestohlen

Autodiebe entwendeten im Zeitraum zwischen Samstag (31.05.2025), 22:00 Uhr und Sonntag (01.06.2025), 07:00 Uhr in Klein-Karben einen grauen Seat Alhambra. Der Seat mit dem Kennzeichen M-RV 1385 parkte in einer Grundstückseinfahrt. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl des Seats beobachtet? Wem ist der graue Alhambra nach Samstagabend aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs mit dem Kennzeichen M-RV 1385 geben? Zeugen werden gebeten sich unter Tel.: 06101 54600 an die Polizei in Bad Vilbel zu wenden.

Friedberg: Tesla-Fahrer flüchtet

Gegen 19:30 Uhr kam am Sonntagabend (01.06.2025) der Fahrer eines schwarzen Teslas mit seinem Fahrzeug in der Friedberger Saarstraße nach links von der Fahrbahn ab und fuhr in den Außenbereich eines Cafés. Das Auto fuhr gegen einen Zaun und ein Schild, das umfiel und einen Gast des Cafés traf. Danach setzte der Tesla-Fahrer zurück und stellte das Fahrzeug in einer benachbarten Einfahrt ab. Anschließend flüchtete er zu Fuß. Der 30-jährige Gast, der von dem umfallenden Schild im Bereich der Schulter getroffen wurde, erlitt leichte Verletzungen. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich bei der Polizei in Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010).

Reichelsheim: Einbruch in Vereinsheim

Einbrecher drangen durch eine Terrassentür in ein Vereinsheim in der Willy-Nohl-Straße in Reichelsheim ein. Im Vereinsheim öffneten sie mehrere Schubladen und ließen knapp 80 EUR Bargeld mitgehen. Die Tat ereignete sich im Zeitraum von Montag (26.05.2025), 19:00 Uhr bis Samstag (31.05.2025), 09:20 Uhr. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Blonde E-Scooter-Fahrerin gesucht

Bereits am Freitag, 23.05.2025 kam es in der Fritz-Reuter-Straße in Friedberg zu einer Unfallflucht. Gegen 13:10 Uhr fuhr ein 13-jähriges Kind mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Fritz-Reuter-Straße in Richtung Fauerbach. In der Unterführung unterhalb der Bahnstrecke fuhr eine Jugendliche auf einem E-Scooter vor ihm. Als das Kind mit dem Fahrrad auf Höhe des E-Scooters war, fuhr dieser nach links, sodass es zur Kollision mit dem Fahrrad kam. Das Kind wurde durch diesen Zusammenprall gegen ein Metallgeländer gedrückt, das den Gehweg von der Fahrbahn abgrenzt, und stürzte. Es erlitt leichte Verletzungen. Das Mädchen auf dem E-Scooter, das als circa 16 bis 17 Jahre alt, etwa 170 cm groß, mit langen blonden Haaren und schlanker Figur beschrieben wird, setzte seine Fahrt fort. Die Ermittler der Friedberger Polizei bitten Unfallzeugen oder Personen, die Hinweise auf die Jugendliche geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Butzbach: Sachbeschädigungen an Haltestelle

Unbekannte rissen in der Zeit von Donnerstag (29.05.2025), 18:00 Uhr bis Freitag (30.05.2025), 11:30 Uhr an der Bushaltestelle in der Straße "Zum Weißen Stein" in Ebersgöns einen Mülleimer aus der Verankerung. Außerdem verbogen sie am Haltestellenhäuschen eine Regenrinne und beschädigten Dachziegel. Hinweise nimmt die Butzbacher Polizeistation unter Tel.: 06033 70430 entgegen.

Münzenberg: Renault beschädigt

An einem weißen Renault Scenic beschädigte ein Unbekannter im Zeitraum zwischen Donnerstag (29.05.2025), 16:00 Uhr und Freitag (30.05.2025), 07:30 Uhr ein Fenster. Der Renault war in Gambach in der Obergasse abgestellt. Die Butzbacher Polizei bittet um Hinweise (Tel.: 06033 70430).

Friedberg: Lack zerkratzt

Den Lack eines grauen VW Touran zerkratzte ein Unbekannter in der Steinhäuserstraße in Friedberg. Das Fahrzeug parkte von Donnerstag (29.05.2025), 15:30 Uhr bis Samstag (31.05.2025), 13:25 Uhr in Höhe der Hausnummer 9. Hinweise bitte an die Polizeistation Friedberg (Tel.: 06031 6010).

