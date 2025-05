Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Bad Nauheim: Peugeot zerkratzt

Friedberg (ots)

Einen etwa 800 Euro hohen Schaden verursachten Unbekannte, indem sie in der Straße Am Heiligenstock einen roten Peugeot 3008 entlang der rechten Seite zerkratzten. Die Sachbeschädigung ereignete sich am Montag, 26. Mai, zwischen 12.45 Uhr und 17 Uhr. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell