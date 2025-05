Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Geldbörse mit mehreren hundert Euro entrissen + Tür aufgehebelt + Porsche zerkratzt + Stein an Fenster geworfen

Friedberg (ots)

Bad Nauheim- Geldbörse mit mehreren hundert Euro entrissen

In der Frankfurter Straße wurde ein 30-Jähriger Opfer eines Diebstahls. Der Wetterauer war am Dienstag, 20.05., gegen 19:25 Uhr, als Kellner in einer Gaststätte tätig und befand sich gerade im Außenbereich. Plötzlich sprach ihn ein Unbekannter an, ob er Geld wechseln könne. Als er seine Geldbörse herausholte, griff der Dieb zu. Als der 30-Jährige den Täter festhielt, schlug dieser in Richtung des Halses seines Opfers, riss sich los und flüchtete samt der Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist der 180-185 cm große, ca. 25 Jahre alte, dunkelhäutige Dieb aufgefallen? Er hatte kurze schwarzes krauses Haar, dunkle Augen, eine sportliche Figur und mindestens einen Brillantohrstecker. Bekleidet war er mit einer locker sitzenden schwarzen Falten-Hose und einem hellbraunen Kurzarmhemd. Wer kann Hinweise zu dessen Identität geben? Wem ist der Unbekannte vor oder nach dem Diebstahl aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Karben- Petterweil: Tür aufgehebelt

Diebe hebelten am Donnerstag, 22. Mai, zwischen 10.15 Uhr und 12.35 Uhr die Haustür eines Einfamilienhauses in der Walter-Rohmeis-Straße auf. An der Tür entstand ein etwa 500 Euro hoher Schaden. Die Diebe durchsuchten mehrere Räume und Schränke, nahmen Schmuck im Wert von etwa 200 Euro an sich und flüchteten. Die Kriminalpolizei in Friedberg sucht zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Butzbach- Nieder-Weisel: Porsche zerkratzt

In der Raiffeisenstraße zerkratzten Unbekannte einen violetten Porsche und verursachten damit einen wahrscheinlich vierstelligen Schaden. Der etwa 90cm lange Kratzer wurde zwischen Montag, 12. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 22. Mai, 6.30 Uhr, hinterlassen. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Altenstadt- Oberau: Stein an Fenster geworfen

Die Büdinger Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung, nachdem Unbekannte in der Straße Am Pfahlgraben einen Stein gegen ein Fenster eines Einfamilienhauses warfen. Der etwa 300 Euro hohe Schaden entstand am Donnerstag, 22. Mai, zwischen 10 und 21 Uhr. Hinwiese hierzu bitte an die Polizei, Telefonnummer 06042/96480.

Kerstin Müller und Yasmine Scholz, Pressesprecherinnen

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell