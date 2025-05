POL-WE: Yamaha WR 125 X geklaut

Friedberg (ots) - Karben - Klein-Karben: eingebrochen Über die Terrassentür drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hellenberg" ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Was die Diebe alles stahlen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden an der Terrassentür wird mit ...

mehr