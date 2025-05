Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Einbruch am Tage + Schulranzen aus Auto gestohlen + Scheibe eingeschlagen, Rucksack geklaut + Über 50.000 EUR Schaden bei Unfall + Mehrere Gegenstände aus Caddy gestohlen + Gartenzaun umgefahren +

Friedberg (ots)

Bad Vilbel: Einbruch am Tage

Einbrecher drangen am Mittwoch (14.05.2025) zwischen 10:30 Uhr und 13:35 Uhr über die Terrassentür in ein Reihenhaus im Weißdornweg in Gronau ein. Die Täter durchsuchten sämtliche Räume des Hauses und erbeuteten Schmuck. Für die Kriminalpolizei sind folgende Fragen relevant: Wer hat die Tat beobachtet? Wem sind am Mittwoch in Gronau verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Zeugen werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 an die Kriminalpolizei in Friedberg zu wenden.

Friedberg: Schulranzen aus Auto gestohlen

Am späten Mittwochnachmittag (14.05.2025), kurz nach 17:30 Uhr schlug ein Unbekannter "An den 24 Hallen" in Friedberg eine Scheibe eines roten Kia Ceed ein. Er griff sich einen schwarz-weißen Schulranzen der Marke "Scout" mit einem darauf abgebildeten Rettungshubschrauber sowie einen gelben Becher mit etwa 5 EUR Münzgeld. Zeugen beschrieben den Täter als 20 - 30 Jahre alt, etwa 170 cm groß, schlank und mit gebräuntem Teint. Er hatte kurze braune Haare, trug ein weißes T-Shirt und war mit einem Herrenfahrrad unterwegs. Auf dem Gepäckträger des Fahrrads befand sich ein weißer Gegenstand. Der Unbekannte flüchtete in Richtung B 455. Die Friedberger Polizei ermittelt und bittet Zeugen, denen der beschriebene Mann aufgefallen ist oder die Hinweise auf dessen Identität geben können, sich unter Tel.: 06031 6010 zu melden.

Bad Nauheim: Scheibe eingeschlagen, Rucksack geklaut

Im Zeitraum zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr beschädigte am Mittwoch (14.05.2025) ein Dieb in der Schwalheimer Edelweißstraße eine Scheibe eines grünen BMW 528i. Der Unbekannte lehnte sich in das Fahrzeug und entnahm einen schwarz-roten Rucksack mit verschiedenen Gartenwerkzeugen sowie eine braune Bauchtasche. Wer hat den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Friedberg entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Über 50.000 EUR Schaden bei Unfall

Kurz nach 01:00 Uhr kam eine 18-jährige Bad Vilbelerin am Donnerstag (15.05.2025) auf der Frankfurter Straße aus bislang unbekannter Ursache mit ihrem Mercedes CLS nach links von der Fahrbahn ab. Die 18-Jährige war mit ihrem Fahrzeug aus Richtung Heilsberg kommend unterwegs. An der Straßenecke zur Querstraße kollidierte sie zunächst mit einem parkenden Renault Kangoo und stieß anschließend gegen einen davor abgestellten VW Tiguan. Außerdem wurde dabei ein Baum beschädigt. Die Mercedes-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf über 50.000 EUR geschätzt.

Friedberg: Mehrere Gegenstände aus Caddy gestohlen

Ein Dieb öffnete in der Zeit von Dienstag (13.05.2025), 18:00 Uhr bis Mittwoch (14.05.2025), 07:45 Uhr einen grauen VW Caddy. Das Fahrzeug parkte in diesem Zeitraum in der Stohrstraße in Friedberg. Der Langfinger durchwühlte den Fahrzeuginnenraum und ließ unter anderem eine Actionkamera und eine Sonnenbrille mitgehen. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Nauheim: Gartenzaun umgefahren

Am Mittwoch (14.05.2025) kam es gegen 09:05 Uhr zu einer Unfallflucht in der Goldsteinstraße in Bad Nauheim. Hierbei fuhr ein weißer Transporter der Marke "MAN" gegen einen Gartenzaun und beschädigte diesen dadurch. Der mit zwei Personen besetzte Transporter hatte eine pinkfarbene Beklebung mit weißer Aufschrift und fuhr in Richtung Wetterstraße / Rödger Weg davon. Die Polizei bittet Zeugen des Unfalls sich zu melden (Tel.: 06031 6010). Insbesondere wird eine Fußgängerin, die zu diesem Zeitpunkt in der Goldsteinstraße unterwegs und mit einem weißen Oberteil, Jeans und weißen Schuhen bekleidet war, gebeten, mit der Polizei in Friedberg Kontakt aufzunehmen.

Bad Vilbel: Verdeck beschädigt

Das Verdeck eines grauen Mercedes zerschnitt ein Unbekannter im Zeitraum von Sonntag (11.05.2025), 17:00 Uhr bis Dienstag (13.05.2025), 10:00 Uhr. Der Mercedes parkte "Am Hainwinkel" in Bad Vilbel. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell