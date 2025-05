POL-WE: + Seniorin durchschaut Schockanruf - Portemonnaie gestohlen + Auto erfasst Kind auf Dreirad + Skoda beschädigt, Scheibe bei Ford eingeschlagen + Bargeld aus Passat geklaut + Airbags ausgebaut +

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Nauheim: Seniorin durchschaut Schockanruf - Portemonnaie gestohlen

Eine 83-jährige Bad Nauheimerin erhielt am Montagabend (12.05.2025) gegen 22:00 Uhr einen Anruf eines Mannes, der sich als Kriminalbeamter ausgab. Der Anrufer erzählte der Seniorin, dass es in ihrem Wohnort eine Einbruchsserie gegeben habe, man jedoch Teile der Einbrecherbande habe festnehmen können. Bei den Festgenommenen sei ein Zettel gefunden worden, auf dem Name und Adresse der Bad Nauheimerin gestanden hätten. Danach leitete der angebliche Polizist das Gespräch an einen Kollegen weiter, der die Frau nach Wertgegenständen ausfragte. Der Betrüger am Telefon erklärte, dass eine Kollegin vorbeikommen und die Wertsachen vorübergehend in Verwahrung nehmen werde. Am nächsten Tag wolle man die Gegenstände wieder aushändigen. Um zu verhindern, dass etwas von der vermeintlichen Einbrecherbande ausgespäht werden könne, sollte die 83-Jährige ihre Wertsachen in Alufolie einwickeln. Der Betrüger hielt das Telefongespräch mit der Rentnerin aufrecht, bis die angebliche Polizistin zur Abholung erschien. Als die falsche Beamtin erklärte, dass sie die Sachen mitnehmen und im Auto sicher verpacken werde, wurde die Seniorin stutzig und wollte der unbekannten Frau die Wertsachen nicht mitgeben. Die Betrügerin gab vor, zu ihrem Fahrzeug zu gehen, um eine Tüte zu holen, kam jedoch nicht wieder zurück. Kurz danach bemerkte die Bad Nauheimerin, dass ihr Portemonnaie fehlte. Die restlichen Wertsachen waren noch vorhanden. Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu geben. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei der Polizei, auch über Notruf 110, an. Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder anbieten, Wertsachen vorübergehend in Verwahrung zu nehmen. Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Außerdem empfiehlt die Polizei innerhalb der Familie und dem Bekanntenkreis Angehörige zu sensibilisieren und auf die Maschen der Betrüger hinzuweisen.

Nidda: Auto erfasst Kind auf Dreirad

Beim Einfahren auf ein Grundstück in der "Neue Straße" in Nidda erfasste ein 25-jähriger Mann mit seinem VW Fox am Montag (12.05.2025) gegen 17:25 Uhr ein fünfjähriges Kind. Das Kind fuhr mit seinem Dreirad in der Grundstückseinfahrt. Der VW war zuvor auf der "Neue Straße" aus Richtung "Raun" kommend unterwegs. Ein Rettungshubschrauber brachte das verletzte Kind in eine Klinik. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter hinzugezogen.

Glauburg: Skoda beschädigt, Scheibe bei Ford eingeschlagen

Gegen 03:30 Uhr beschädigte ein Unbekannter am Dienstag (13.05.2025) in der Weinbergstraße in Stockheim zwei Fenster eines grauen Skoda Octavia. Ein Zeuge hörte zu dieser Zeit ein verdächtiges Geräusch. Die Polizei geht derzeit Hinweisen nach, wonach der Täter mit einem Roller weggefahren sein könnte. Zeugen, die die Tat beobachtetet haben oder denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich bei der Büdinger Polizei zu melden (Tel.: 06042 96480). In der Ringstraße in Stockheim schlug ein Dieb eine Scheibe eines grauen Ford Fiesta ein und griff sich ein leeres Brillenetui. Dieses ließ er in der Nähe des Tatorts zurück. Der Tatzeitraum kann in diesem Fall auf Montag, 18:00 Uhr bis Dienstag, 13:45 Uhr eingegrenzt werden. Auch hier nimmt die Polizeistation Büdingen Hinweise entgegen.

Friedberg: Bargeld aus Passat geklaut

Ein Dieb öffnete im Zeitraum zwischen Montag (12.05.2025), 23:00 Uhr und Dienstag (13.05.2025), 05:35 Uhr in der Mainzer-Tor-Anlage einen vermutlich unverschlossenen schwarzen VW Passat. Der Täter durchsuchte den Innenraum des Fahrzeugs und ließ Bargeld mitgehen. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06031 6010.

Bad Vilbel: Airbags ausgebaut

Die Beifahrerscheibe eines blauen Mercedes E200 schlug ein Dieb in der "Alte Frankfurter Straße" in Bad Vilbel ein. Anschließend baute er mehrere Fahrzeuginnenteile, darunter die Airbags, aus. Die Tat ereignete sich in der Zeit von Montag (12.05.2025), 15:00 Uhr bis Dienstag (13.05.2025), 07:00 Uhr. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Vilbel (Tel.: 06101 54600).

