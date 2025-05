Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Polizei sucht Eigentümer eines Fundrades +

Friedberg (ots)

Ein herrenloses schwarzes Mountainbike der Marke "Serious" wurde der Friedberger Polizei am Montag (28.04.2025) "Am Goldstein" in Bad Nauheim gemeldet. Die Polizei ist auf der Suche nach dem rechtmäßigen Eigentümer. Dieser kann sich zu den normalen Bürozeiten bei der Polizeistation in Friedberg melden (Tel.: 06031 6010).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

