Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Müll illegal entsorgt +

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Friedberg (ots)

Echzell: Müll illegal entsorgt

Am Freitag (02.05.2025) erhielt die Polizei in Friedberg Mitteilung über illegal entsorgten Müll in einem Waldstück in der Echzeller Gemarkung. Im Bereich der "Berstädter Wiese" fanden die Beamten am Rande eines Waldweges mehrere Stapel Dachplatten, die möglicherweise asbesthaltig sind. Aufgefunden wurde der Müll bereits am Dienstag (29.04.2025) gegen 10:30 Uhr. Ein genauer Tatzeitraum lässt sich bislang nicht eingrenzen. Die Polizei ermittelt und fragt: Wer hat die illegale Müllentsorgung beobachtet? Wem sind verdächtige Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Angaben machen, wo zuletzt Material dieser Art, zum Beispiel beim Abriss eines Schuppens oder einer Hütte, als Müll angefallen ist? Hinweise nimmt die Friedberger Polizei unter Tel.: 06031 6010 entgegen.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell