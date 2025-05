Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Zwei Festnahmen nach Fund von Betäubungsmitteln + BMW gestohlen + Laptop aus Auto genommen + Handtasche geklaut + Lack zerkratzt + Durch Wintergarten eingedrungen + Reifen zerstochen +

Friedberg (ots)

Ober-Mörlen: Zwei Festnahmen nach Fund von Betäubungsmitteln

Beamte der Polizeiautobahnstation Mittelhessen kontrollierten am Freitagnachmittag (09.05.2025) gegen 15:25 Uhr auf der A 5 bei Ober-Mörlen zwei Männer in einem Ford Fiesta. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der 38-jährige Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand und nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Den Ordnungshütern fielen im Auto mehrere Messer und andere gefährliche Gegenstände auf. Bei der Durchsuchung des Fords fanden die Beamten jeweils über 1 kg Marihuana und Haschisch sowie unter anderem Amphetamin, Ecstasytabletten und Bargeld. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Gießen erfolgte die Durchsuchung der Wohnungen der beiden 38 Jahre und 18 Jahre alten Männer aus Haiger und Burbach (NRW). In einer der beiden Wohnung stellten die Polizisten unter anderem weitere Betäubungsmittel sicher. Am Samstag (10.05.2025) wurden beide Männer auf Antrag der Gießener Staatsanwaltschaft beim Amtsgericht Friedberg vorgeführt. Gegen beide Männer wurden Untersuchungshaftbefehle erlassen. Der 38-Jährige befindet sich nun in einer hessischen Justizvollzugsanstalt. Der Haftbefehl des 18-Jährigen wurde gegen eine Meldeauflage außer Vollzug gesetzt.

Nidda: BMW gestohlen

Zwischen Mitternacht und 02:30 Uhr überwanden am Sonntag (11.05.2025) Unbekannte die Sicherung eines schwarzen 3er BMW und fuhren mit diesem davon. Der BMW mit dem Kennzeichen FB-WB 1 parkte in Nidda in der Weidenstraße an der Ecke zur Eschenstraße. Die Polizei fragt: Wer hat den Diebstahl des schwarzen Fahrzeugs beobachtet? Wem ist der 3er mit dem Kennzeichen FB-WB 1 seit Sonntagnacht aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des BMW machen? Hinweise nimmt die Polizei in Büdingen entgegen (Tel.: 06042 96480).

Nidda: Laptop aus Auto genommen

Aus einem vermutlich unverschlossenen grauen BMW entnahm ein Unbekannter in der Zeit von Samstag (10.05.2025), 19:00 Uhr bis Sonntag (11.05.2025), 10:20 Uhr einen Laptop. Der BMW war in der Ulmenstraße in Nidda abgestellt. Ein Zeuge fand den Laptop später wieder auf. Die Büdinger Polizei erbittet Hinweise zum Täter unter Tel.: 06042 96480. Außerdem empfiehlt die Polizei, sich beim Verlassen des Autos immer zu versichern, ob das Fahrzeug tatsächlich verschlossen ist. Teilweise kann diese kurze Kontrolle bereits verhindern, Opfer eines Diebstahls zu werden.

Bad Nauheim: Handtasche geklaut

Auf dem Parkplatz des Friedhofs in der Homburger Straße schlug am Sonntagmittag (11.05.2025) ein Dieb eine Scheibe eines weißen Ford Fiesta ein. Der Täter griff sich eine Handtasche, die im Fußraum der Beifahrerseite abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 11:30 Uhr und 12:40 Uhr. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation Friedberg zu melden (Tel.: 06031 6010). Die Polizei rät, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu lassen. Von außen offensichtliche Gegenstände, und sei es lediglich Münzgeld in der Mittelkonsole für den Parkscheinautomaten, können bereits Anreize für Langfinger sein.

Münzenberg: Lack zerkratzt

Den Lack eines blauen Iveco zerkratzte ein Unbekannter vor einer Metzgerei in der Badgasse in Münzenberg. Der Tatzeitraum kann auf Freitag (09.05.2025), 09:00 Uhr bis Samstag (10.05.2025), 15:00 Uhr eingegrenzt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Butzbach (Tel.: 06033 70430).

Altenstadt: Durch Wintergarten eingedrungen

Einbrecher drangen im Zeitraum zwischen Donnerstag (24.04.2025), 18:30 Uhr und Freitag (09.05.2025), 20:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Bornfloßstraße in Höchst ein. Dabei benutzten sie Werkzeug aus einem Schuppen auf dem Grundstück, um die Tür zum Wintergarten aufzubrechen. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang nicht bekannt. Zeugen, denen verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten sich telefonisch unter 06031 6010 mit der Kriminalpolizei in Friedberg in Verbindung zu setzen.

Wölfersheim: Reifen zerstochen

Ein Unbekannter zerstach in der Ludwigstraße in Berstadt zwei Reifen eines weißen Opel Vivaro. Die Tat ereignete sich zwischen Dienstag (06.05.2025), 14:00 Uhr und Freitag (09.05.2025), 18:00 Uhr. Die Friedberger Polizei erbittet Hinweise (Tel.: 06031 6010).

Gedern: Zwei Leichtverletzte bei Zusammenstoß

Am Freitag (09.05.2025) gegen 14:30 Uhr befuhr ein 63-jähriger Mann aus Gedern mit seinem Honda Civic die Straße "An der Bornwiese" aus Richtung Weningser Straße kommend in Fahrtrichtung Frankfurter Straße. Nach ersten Erkenntnissen kam er in einer Kurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Passat eines 61-jährigen Mannes aus Gedern. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Sachschaden wird auf 8.000 EUR geschätzt.

