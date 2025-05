Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: + Kontrollen des Verkehrsdienstes + Fenster hält stand + Heckscheibe eingeschlagen + Lack zerkratzt +

Bild-Infos

Download

Friedberg (ots)

Wölfersheim / Bad Nauheim: Kontrollen des Verkehrsdienstes

Der Regionale Verkehrsdienst Wetterau führte am Mittwoch (07.05.2025) und Donnerstag (08.05.2025) in Wölfersheim und Bad Nauheim mehrere Kontrollen durch. In Berstadt fiel den Beamten am Mittwoch unter anderem ein 7,5 t Lkw mit Anhänger auf. Bei genauerer Betrachtung stellten die Ordnungshüter fest, dass der Bagger, der sich auf dem Anhänger befand, nicht ordnungsgemäß gesichert war. Die zur Sicherung genutzten Ketten wiesen mehrere Beschädigungen auf. Zudem waren weitere Gegenstände auf der Ladefläche gänzlich ungesichert. Im Rahmen der Kontrolle bemerkten die Polizisten, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Beim Auslesen des Kontrollgerätes traten außerdem mehrere Verstöße gegen Sozialvorschriften zu Tage. Gegen den Fahrer und den Fahrzeughalter leiteten die Beamten mehrere Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Am Donnerstag nahmen die Verkehrsexperten in Bad Nauheim unter anderem einen 7,5 t Lkw mit aufgeladenem Bagger unter die Lupe. Der Bagger war lediglich mit einem Spanngurt gesichert, der über die Bordwände führte. Auch in diesem Fall ergab die Kontrolle, dass der Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis verfügte. Diese war bereits im Jahre 2019 abgelaufen. Wie am Vortag leiteten die Ordnungshüter auch hier Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen Fahrer und Halter ein.

Karben: Fenster hält stand

Einbrecher versuchten im Zeitraum zwischen Dienstag (06.05.2025), 20:00 Uhr und Donnerstag (08.05.2025), 09:00 Uhr ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Bismarckstraße in Rendel aufzubrechen. Das Fenster hielt jedoch den Aufbruchsversuchen stand. Die Täter blieben ohne Beute. Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nimmt die Friedberger Kriminalpolizei entgegen (Tel.: 06031 6010).

Bad Vilbel: Heckscheibe eingeschlagen

Am Donnerstag (08.05.2025) schlug ein Unbekannter die Heckscheibe eines roten Renault Twingo ein, der im Moulins-Ring in Bad Vilbel abgestellt war. Die Tat ereignete sich zwischen 17:30 Uhr und 18:10 Uhr. Die Bad Vilbeler Polizei erbittet Hinweise unter Tel.: 06101 54600.

Karben: Lack zerkratzt

Den Lack eines blauen Skoda Kodiaq zerkratzte ein Unbekannter in der Zeit von Mittwoch (07.05.2025), 21:00 Uhr bis Donnerstag (08.05.2025), 17:00 Uhr. Der Skoda parkte in dieser Zeit im Buchenweg in Klein-Karben. Unter Tel.: 06101 54600 können sich Hinweisgeber bei der Polizeistation Bad Vilbel melden.

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell