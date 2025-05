Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: mehrere Anzeigen nach Kontrolle + Fiesta beschädigt

Friedberg (ots)

Büdingen- Düdelsheim: mehrere Anzeigen nach Kontrolle

Weil er nicht angegurtet war, kontrollierten Büdinger Polizisten gestern Abend (13.05.2025) einen 27-jährigen VW-Fahrer. Gegen 20:00 Uhr hielten sie den Bora-Fahrer in der Straße "Elsegrund" an. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen für ein anderes Fahrzeug ausgegeben waren. Der VW hingegen war nicht zugelassen und verfügte über keinen Versicherungsschutz. Einen Führerschein konnte der Friedberger nicht vorzeigen, er besitzt keinen. Auf den 27-Jährigen kommen nun Anzeigen wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und des Fahrens ohne Zulassung zu.

Altenstadt- Fiesta beschädigt

Rund 600 Euro wird die Reparatur einer Delle in der Fahrertür eines blauen Fords kosten, die Unbekannter hinterließ. Vermutlich stieß er beim Rangieren gegen den in der Seilerstraße in Höhe der Hausnummer 10-12 geparkten Fiesta. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Zeugen, die den Unfall zwischen Sonntagnachmittag (11.05.2025), 16:00 Uhr und Montag (12.05.2025), 14:30 Uhr, beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Büdingen unter der Telefonnummer 06042/96480 in Verbindung zu setzen.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

