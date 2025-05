Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom 14.05.2025 + Tötungsdelikt in Bad Nauheim - Fahndungsaufruf +

Friedberg (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Gießen und des Polizeipräsidiums Mittelhessen vom 14.05.2025

Tötungsdelikt in Bad Nauheim - Fahndungsaufruf

Nachdem es den Strafverfolgungsbehörden bereits wenige Tage nach dem Doppelmord in Bad Nauheim gelungen war, insgesamt drei Tatverdächtige festzunehmen, bitten Polizei und Staatsanwaltschaft nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

Insbesondere aufgrund erster Ergebnisse der Handyauswertung konnte festgestellt werden, dass sich der sich weiterhin in Untersuchungshaft befindliche mutmaßliche Schütze in der Nachtatphase am Samstag, den 19.04.2025, in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 21:30 Uhr offenbar in Friedberg, Rosbach v.d.H. und Rodheim v.d.H. aufgehalten hat. Gegebenenfalls benutzte der Beschuldigte für den Ortswechsel den Zug oder ein Taxi bzw. "Uber".

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

- Auffälliger, schneeweißer Jogginganzug bestehend aus einem Kapuzenpullover und einer langen Hose - Größe: 1,75 m - Alter: 28 Jahre (wirkt etwas älter) - schlanke, sportliche Statur - schwarze, kurze Haare - markantes Kinn (kantig) - braune Augen - türkische Staatsangehörigkeit - Sprache: Türkisch, Kurdisch und nur sehr gebrochenes Deutsch

Staatsanwaltschaft und Polizei fragen:

Wer hat eine solche Person am Tatabend (Samstag, 19.04.2025) in der Zeit zwischen 18:20 Uhr und 21:30 Uhr in Friedberg, Rosbach v.d.H. und Rodheim v.d.H. gesehen und kann Angaben zu seinem Verhalten oder sonstigen Auffälligkeiten (Fahrzeugen, etc.) machen?

Zeugen, die über Videoüberwachungsanlagen an ihren Häusern oder in ihren Fahrzeugen verfügen, werden gebeten, etwaige Aufnahmen nach den vorstehenden Parametern zu sichten und sich bei entsprechenden Beobachtungen bei der Polizei zu melden.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06031 601 222 und der E-Mail-Adresse: Ermittlungen-Soko-Nauheim.ppmh@polizei.hessen.de entgegengenommen.

Die umfangeichen und komplexen Ermittlungen der 26-köpfigen Soko "Nauheim" und Staatsanwaltschaft dauern unvermindert an.

Bei Rückragen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Gießen, Herrn Oberstaatsanwalt Thomas Hauburger, 0641-934-3230.

Thomas Hauburger, Oberstaatsanwalt und Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Gießen

Pierre Gath, Polizeihauptkommissar und Pressesprecher der Polizei

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell