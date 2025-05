Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: eingebrochen + Unfallflucht in der Kaiserstraße

Wem gehört das grüne Damenrad? + 21-Jähriger überfallen

Friedberg (ots)

Karben - Klein-Karben: eingebrochen

Über die Terrassentür drangen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Hellenberg" ein. Im Inneren durchwühlten sie sämtliche Räume. Was die Diebe alles stahlen, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Schaden an der Terrassentür wird mit 1.500 Euro beziffert. Die Polizei ermittelt nun wegen Wohnungseinbruchdiebstahls und bittet um Zeugenhinweise: Wem sind im Tatzeitraum, zwischen Freitagmittag (16.05.2025), 12:00 Uhr und Sonntag (18.05.2025), 11:00 Uhr verdächtige Personen oder Fahrzeuge "Am Hellenberg" aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Bad Vilbel unter der Telefonnummer 06101/54600.

Butzbach- Unfallflucht in der Kaiserstraße / Wem gehört das grüne Damenrad?

Zwischen Mittwoch (14.05.2025), 06:45 Uhr und Donnerstag (15.05.2025), 06:45 Uhr beschädigte ein Unbekannter einen auf dem Edeka-Parkplatz in der Kaiserstraße abgestellten grauen Hyundai i30 an der Motorhaube. Die Reparatur wird rund 3.000 Euro kosten. Vermutlich fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrrad gegen den Hyundai und ließ dieses an der Unfallstelle zurück. Im Anschluss flüchtete er offenbar zu Fuß. Wer kann Hinweise zu dem Unfallfahrer und dem grünen Excelsior Damenrad des Modells Road cruiser geben? Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Butzbach unter der Telefonnummer 06033/7043-4011 in Verbindung zu setzen.

Bad Nauheim- 21-Jähriger überfallen

Freitagabend (16.05.2025) war ein 21-Jähriger zu Fuß in der Parkanlage im Ernst-Ludwig-Ring unterwegs. Als er sich in der Trinkkuranlage im Bereich der Bühne befand, sprach ihn ein junger Mann an. Er forderte Geld von dem aus dem Wetteraukreis stammenden Mann. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, trat er den 21-Jährigen gegen die Oberschenkel. Ein zweiter junger Mann, der den Täter offenbar kannte, kam hinzu, versuchte diesen abzuhalten und zu beruhigen. Der Wetterauer nutzte den Moment und lief davon. Glücklicherweise blieb er körperlich unverletzt. Die Polizei ermittelt nun und bittet um Hinweise: Wem sind die beiden Männer gegen 22:30 Uhr in der Trinkkuranlage aufgefallen? Der Angreifer hatte dunkle, leicht lockige Haare, vorne etwas länger und einen leichten Oberlippenbart. Er war 170 cm bis 180 cm groß und 17 bis 18 Jahre alt. Er hatte eine unauffällige Statur, ein schmales Gesicht und sprach mit einem ausländischen Akzent. Zudem trug er dunkle Kleidung. Die zweite Person, war 185 cm groß, 18 bis 19 Jahre alt und hatte ein etwas breiteres Gesicht. Er trug hellere Kleidung. Wer kann Hinweise zur Identität der bislang Unbekannten geben? Wem sind die jungen Männer in der Parkanlage aufgefallen? Hinweise erbittet die Kriminalpolizei in Friedberg unter der Telefonnummer 06031/6010.

Kerstin Müller, Pressesprecherin

