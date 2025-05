Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Mercedes zerkratzt + Hyundai zerkratzt + Elektroroller geklaut + Hütte aufgebrochen

Friedberg (ots)

Friedberg: Mercedes zerkratzt

An vier verschiedenen Stellen zerkratzten Unbekannte einen schwarzen Mercedes und verursachten damit einen geschätzt 3.500 Euro hohen Schaden. Die schwarze V-Klasse stand zwischen Mittwoch, 14. Mai, 16 Uhr, und Donnerstag, 15 Uhr, in der Breslauer Straße. Die Friedberger Polizei bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06031/6010).

Bad Vilbel- Dortelweil: Hyundai zerkratzt

Wellenförmige Kratzer hinterließen Unbekannte an den beiden rechten Türen eines grauen Hyundai Tucson, der in der Theodor-Heuss-Straße geparkt stand. Der etwa 1.000 Euro hohe Schaden entstand zwischen Dienstag, 13. Mai, 12 Uhr, und Donnerstag, 5.20 Uhr. Die Polizei in Bad Vilbel bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen in diesem Zusammenhang (Telefonnummer 06101/54600).

Friedberg: Elektroroller geklaut

Gegenüber vom Fitnessstudio entwendeten Unbekannte am Donnerstag. 15. Mai, in der Hanauer Straße einen angeschossenen Elektroroller im Wert von etwa 450 Euro. Wie sie zwischen 16 Uhr und 18.40 Uhr an das Diebesgut gelangten ist nicht bekannt- das Schloss befand sich noch unversehrt am Tatort. Die Friedberger Polizei sucht Zeugen (Telefonnummer 06031/6010).

Butzbach-Griedel: Hütte aufgebrochen

Unbekannte brachen die Tür des ehemaligen Wasserhauses in der Wingertstraße auf, entwendeten ein Messgerät für Temperatur und Luftfeuchtigkeit im Wert von etwa 90 Euro, beschmierten die Wände und schmissen Glasflaschen auf den Boden. Zudem zündeten sie Papier an, so dass Aschehaufen zurückblieben. Der etwa 100 Euro hohe Schaden entstand innerhalb der letzten Wochen und wurde am Donnerstag, 15. Mai, festgestellt. Die Polizei in Butzbach sucht Zeugen, denen in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges aufgefallen ist (Telefonnummer 06033/7043-4011).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

