POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis/L723, L598: Unfall zwischen zwei Autos auf Monsterkreuzung

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am frühen Montagmorgen gegen 6:30 Uhr ereignete sich auf der "Monsterkreuzung" in Walldorf ein Unfall zwischen einer 58-jährigen Toyota-Fahrerin und einem 42-jährigen Kia-Fahrer. Ersten Ermittlungen zufolge war zu diesem Zeitpunkt die dortige Ampelanlage ausgefallen. Die 58-Jährige kam von der L598, fuhr in Richtung B291 und hielt an der Kreuzung zur L723 zunächst an. Als sie dann in den Kreuzungsbereich einfuhr kollidierte sie mit dem 42-jährigen Kia-Fahrer, welcher sich auf der vorfahrtsberechtigten L723 in Richtung Hockenheim befand. Durch den Zusammenstoß wurde der Kia gedreht und kam im Kreuzungsbereich zum Stillstand. Der Toyota prallte durch den Zusammenstoß gegen die dortige Leitplanke. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Gesamtschadens beträgt 40.000 Euro. Die Unfallbeteiligten wurden nicht verletzt. Da durch die beschädigten Fahrzeuge Öl auf die Straße lief, musste anschließend die Straße durch ein Spezialunternehmen gereinigt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme sowie der Reinigung der Straße musste der Verkehr kurzzeitig örtlich umgeleitet werden.

Das Polizeirevier Wiesloch hat die Unfallermittlungen übernommen.

