Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heidelberg und des Polizeipräsidiums Mannheim: 22-jähriger Mann nach räuberischem Diebstahl in Haft

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots)

Ein 22-jähriger Mann soll am Montagvormittag, den 21.10.2024, gegen 11:00 Uhr in einer Drogeriekette zwei Parfümflakons im Gesamtwert von 200,00 Euro eingesteckt und im Anschluss versucht haben, das Geschäft zu verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Mitarbeiter des Drogeriemarktes bemerkten den Diebstahl und stellten den Verdächtigen zur Rede. Als der Beschuldigte trotzdem die Flucht aus dem Markt antrat, konnte er durch zwei aufmerksame Zeugen bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Um im Besitz seiner Beute zu bleiben, soll sich der Mann stark gewehrt und hierbei einen der Zeugen zu Fall gebracht haben. Dieser wurde hierbei leicht verletzt. Im Rahmen der ersten Ermittlungen des Polizeireviers Sinsheim wurde zudem bekannt, dass der Beschuldigte bereits am Donnerstag, den 10.10.2024, in der gleichen Filiale Parfüm im Wert von rund 140 Euro gestohlen haben soll.

Gegen den unter Bewährung stehenden deutsch/russischen Staatsangehörigen wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehl erlassen. Am Dienstagvormittag, dem 22.10.2024, wurde er einer Ermittlungsrichterin vorgeführt, welche den Haftbefehl in Vollzug setzte. Im Anschluss wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim zu den Hintergründen der Tat dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell