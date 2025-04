Polizei Münster

POL-MS: Drogendealer festgenommen - Zwei Männer in Untersuchungshaft

Münster (ots)

Ermittler der Polizei Münster haben nach intensiven Ermittlungen zwei Drogendealer in Münster festgenommen.

Ein 24-jähriger Münsteraner stand im Verdacht für einen 28-jährigen Marokkaner mit Wohnsitz in den Niederlanden in größerem Umfang mit Kokain gedealt zu haben. Den 28-Jährigen nahmen Beamte bereits am 31.03. der Schaumburgstraße fest.

Auch gegen den 24-Jährigen mit deutsch-eritreischer Staatsangehörigkeit wurde ein Untersuchungshaftbefehl erwirkt. Bei Durchsuchungen seiner Wohnung und der seiner Lebensgefährtin fanden die Beamten weitere nicht geringen Mengen an Kokain. Die Drogen wurden sichergestellt und der Untersuchungshaftbefehl für den 24-Jährigen wurde vollstreckt.

Beide Männer sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen dauern an.

