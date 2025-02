Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250211.4 Büsum: Besonders schwerer Fall des Diebstahls aus Kirche

Büsum (ots)

Mehrfach hat ein Täter in der vergangenen Woche in Büsum versucht, in zwei Kirchenhäusern den Opferstock aufzubrechen, um an Bargeld zu gelangen. Dabei richtete er einigen Sachschaden an.

Ein Mitarbeiter der Büsumer katholischen Kirchengemeinde erstatte Anzeige, nachdem ein Täter in der Zeit vom 06. Februar bis zum 09. Februar 2025 durch Aufhebeln versucht hat, an den Inhalt der beiden Opferstöcke zu gelangen. Die Tat misslang, es entstand jedoch ein erheblicher Sachschaden.

Die evangelische Kirchengemeinde in Büsum ist ebenfalls Opfer eines Diebstahls nach selbem Modus Operandi. Hier hebelte der Täter gleich zweimal in der Zeit vom 01. Februar bis zum 10. Februar 2025 den Opferstock auf und gelangte an das enthaltende Bargeld. Dabei dürfte der entwendete Geldbetrag aber nur geringfügig ausgefallen sein und steht in keinem Verhältnis zum entstandenen Sachschaden.

Die Polizeistation Büsum führt derzeit die Ermittlungen. Zeugen, die Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten sich mit der örtlich zuständigen Polizei in Büsum unter der Telefonnummer 04834 95200 in Verbindung zu setzen.

Björn Loop

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell