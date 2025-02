Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 250211.2 Brunsbüttel: Diebstahl von BMW Markenlogos

Insgesamt viermal hat ein unbekannter Täter in Brunsbüttel an diversen Fahrzeugen der Marke BMW deren Markenlogos gewaltsam entfernt. Durch die Taten entstand ein erheblicher Sachschaden. In der Emil-von-Behring-Straße und in der Straße Auf dem Deiche entwendete im Zeitraum vom 30.01. bis zum 09.02.2025 der unbekannte Täter an vier Fahrzeugen der Marke BMW deren Markenlogos. Offensichtlich mittels eines scharfkantigen Gegenstandes brach der Täter die Markenlogos aus der Verankerung. Durch die Gewalteinwirkung sind die tatbetroffenen Fahrzeug zum Teil erheblich beschädigt. Den Reparaturaufwand bezifferten der Fahrzeugeigentümer auf mehrere Tausend Euro. Die Täter agierten dabei nicht im Schutz der Dunkelheit. Zum Teil waren die Fahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt und frei für jedermann zugänglich. Bisher konnten noch keine Täterhinweise erlangt werden. Die Polizei sucht auf diesem Wege um Zeugen, die Hinweise zum Tathergang oder dem Verbleib der Markenlogos geben können. Die örtlich zuständige Polizeidienststelle in Brunsbüttel nimmt Hinweise unter der Rufnummer 04852 60240 entgegen.

